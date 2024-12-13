LinkedIn Ad Video Maker für ansprechende AI-gestützte Anzeigen

Erstellen Sie schnell professionelle LinkedIn Videoanzeigen mit AI. Nutzen Sie unsere leistungsstarke Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihr Zielpublikum zu fesseln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Werbevideo vor, das sich an Marketingmanager richtet, die AI-Video-Tools nutzen möchten. Dieses Video sollte die Kraft zeigen, ein einfaches Skript in eine ausgefeilte LinkedIn Videoanzeige mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion zu verwandeln. Der visuelle Stil sollte modern und elegant sein, mit einem AI-Avatar, der die Vorteile direkt mit einer selbstbewussten, autoritativen Stimme präsentiert.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Video für kreative Fachleute und Agenturen, das die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten innerhalb von HeyGen für wirkungsvolle LinkedIn Videoanzeigen hervorhebt. Der visuelle Fokus sollte darauf liegen, wie Benutzer Videoinhalte einfach anpassen können, indem sie einzigartige Grafiken und Assets aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren. Der Ton sollte eine ruhige, beruhigende Stimme haben, die die kreative Freiheit erklärt, untermalt von inspirierender, professioneller Hintergrundmusik.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine überzeugende 15-sekündige LinkedIn Videoanzeige für Recruiter und HR-Profis, die eine neue Stellenanzeige ankündigt. Das Video muss visuell ansprechend und prägnant sein, mit subtilen Animationen, die wichtige Textelemente hervorheben. Stellen Sie sicher, dass das Video für die mobile Ansicht optimiert ist, mit klaren Untertiteln und zeigen Sie, wie HeyGen die Größenanpassung und den Export im LinkedIn-Format handhabt, um einen schnellen Call-to-Action zu liefern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der LinkedIn Ad Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle LinkedIn Videoanzeigen mit unserem AI-gestützten Tool. Verwandeln Sie Ihre Ideen in ansprechende Kampagnen, optimiert für maximale Wirkung und Publikumsbindung.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Video-Vorlagen oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um die Grundlage für Ihre LinkedIn Videoanzeige zu legen, indem Sie unsere vielfältigen Vorlagen und Szenen nutzen.
2
Step 2
Erstellen Sie ansprechende Inhalte mit AI
Erstellen Sie überzeugende Inhalte, indem Sie Ihr Skript in ein Video verwandeln, indem Sie die Text-zu-Video aus Skript-Fähigkeiten nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar für Ihre Text-zu-LinkedIn-Videoanzeige kommuniziert wird.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding und Assets an
Passen Sie Ihr Video mit dem einzigartigen Logo und den Farben Ihrer Marke an, indem Sie Branding-Kontrollen verwenden, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten, das Ihre Markenidentität wirklich widerspiegelt.
4
Step 4
Exportieren Sie optimiert für LinkedIn
Exportieren Sie Ihr finales Video in hoher Auflösung, automatisch optimiert für das LinkedIn-Format mit Größenanpassung und Exporten, bereit für Ihre Marketingkampagnen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgsstory-Videos

Produzieren Sie überzeugende Video-Testimonial und Fallstudien, um effektiv Vertrauen aufzubauen und Konversionen innerhalb Ihrer Zielgruppe zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, professionelle LinkedIn Videoanzeigen zu erstellen?

HeyGens leistungsstarke AI-Video-Tools und vielfältige Video-Vorlagen vereinfachen die Erstellung von wirkungsvollen LinkedIn Videoanzeigen. Sie können Text einfach in eine dynamische LinkedIn Videoanzeige umwandeln, indem Sie AI-Avatare und Voiceovers verwenden, perfekt für Ihre Marketingkampagnen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um meine LinkedIn-Anzeigeninhalte zu optimieren?

HeyGen bietet einen Online-Video-Editor mit einer umfangreichen Bibliothek an Grafiken und Assets, die es Ihnen ermöglichen, Videoelemente für Ihr Zielpublikum anzupassen. Wir bieten auch robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben für eine konsistente Botschaft in all Ihren LinkedIn-Initiativen zu integrieren.

Kann ich sicherstellen, dass meine mit HeyGen erstellten Videos für das LinkedIn-Format optimiert sind?

Absolut. HeyGen stellt sicher, dass alle Ihre Kreationen für das LinkedIn-Format optimiert sind, indem verschiedene Größenanpassungsoptionen angeboten werden, die perfekt zur Plattform passen. Wir bieten auch HD-Exporte, die garantieren, dass Ihr LinkedIn Ad Video Maker-Output von höchster Qualität für Ihr Publikum ist.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Videoanzeigenerstellung für LinkedIn?

HeyGen vereinfacht den Prozess, indem es Text-zu-Video aus Skript ermöglicht, komplett mit professioneller Voiceover-Generierung und Untertiteln. Unsere intuitive Plattform und gebrauchsfertige Video-Vorlagen bedeuten, dass Sie effizient überzeugende LinkedIn Videoanzeigen produzieren können, ohne umfangreiche Video-Bearbeitungserfahrung.

