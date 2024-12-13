LinkedIn Ad Video Maker für ansprechende AI-gestützte Anzeigen
Erstellen Sie schnell professionelle LinkedIn Videoanzeigen mit AI. Nutzen Sie unsere leistungsstarke Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihr Zielpublikum zu fesseln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Werbevideo vor, das sich an Marketingmanager richtet, die AI-Video-Tools nutzen möchten. Dieses Video sollte die Kraft zeigen, ein einfaches Skript in eine ausgefeilte LinkedIn Videoanzeige mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion zu verwandeln. Der visuelle Stil sollte modern und elegant sein, mit einem AI-Avatar, der die Vorteile direkt mit einer selbstbewussten, autoritativen Stimme präsentiert.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Video für kreative Fachleute und Agenturen, das die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten innerhalb von HeyGen für wirkungsvolle LinkedIn Videoanzeigen hervorhebt. Der visuelle Fokus sollte darauf liegen, wie Benutzer Videoinhalte einfach anpassen können, indem sie einzigartige Grafiken und Assets aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren. Der Ton sollte eine ruhige, beruhigende Stimme haben, die die kreative Freiheit erklärt, untermalt von inspirierender, professioneller Hintergrundmusik.
Erstellen Sie eine überzeugende 15-sekündige LinkedIn Videoanzeige für Recruiter und HR-Profis, die eine neue Stellenanzeige ankündigt. Das Video muss visuell ansprechend und prägnant sein, mit subtilen Animationen, die wichtige Textelemente hervorheben. Stellen Sie sicher, dass das Video für die mobile Ansicht optimiert ist, mit klaren Untertiteln und zeigen Sie, wie HeyGen die Größenanpassung und den Export im LinkedIn-Format handhabt, um einen schnellen Call-to-Action zu liefern.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellung leistungsstarker LinkedIn-Anzeigen.
Produzieren Sie schnell hochwertige LinkedIn Videoanzeigen, indem Sie AI nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingkampagnen effizient Aufmerksamkeit erregen.
Produktion ansprechender Social-Media-Videos.
Erstellen Sie fesselnde Videoanzeigen für LinkedIn und andere Plattformen, um Engagement und Reichweite für Ihre Online-Präsenz zu erhöhen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, professionelle LinkedIn Videoanzeigen zu erstellen?
HeyGens leistungsstarke AI-Video-Tools und vielfältige Video-Vorlagen vereinfachen die Erstellung von wirkungsvollen LinkedIn Videoanzeigen. Sie können Text einfach in eine dynamische LinkedIn Videoanzeige umwandeln, indem Sie AI-Avatare und Voiceovers verwenden, perfekt für Ihre Marketingkampagnen.
Welche Funktionen bietet HeyGen, um meine LinkedIn-Anzeigeninhalte zu optimieren?
HeyGen bietet einen Online-Video-Editor mit einer umfangreichen Bibliothek an Grafiken und Assets, die es Ihnen ermöglichen, Videoelemente für Ihr Zielpublikum anzupassen. Wir bieten auch robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben für eine konsistente Botschaft in all Ihren LinkedIn-Initiativen zu integrieren.
Kann ich sicherstellen, dass meine mit HeyGen erstellten Videos für das LinkedIn-Format optimiert sind?
Absolut. HeyGen stellt sicher, dass alle Ihre Kreationen für das LinkedIn-Format optimiert sind, indem verschiedene Größenanpassungsoptionen angeboten werden, die perfekt zur Plattform passen. Wir bieten auch HD-Exporte, die garantieren, dass Ihr LinkedIn Ad Video Maker-Output von höchster Qualität für Ihr Publikum ist.
Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Videoanzeigenerstellung für LinkedIn?
HeyGen vereinfacht den Prozess, indem es Text-zu-Video aus Skript ermöglicht, komplett mit professioneller Voiceover-Generierung und Untertiteln. Unsere intuitive Plattform und gebrauchsfertige Video-Vorlagen bedeuten, dass Sie effizient überzeugende LinkedIn Videoanzeigen produzieren können, ohne umfangreiche Video-Bearbeitungserfahrung.