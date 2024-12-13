Video-Generator für zeitlich begrenzte Angebote zur Steigerung der Verkäufe

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Werbevideos mit unserem AI Promo Video Maker, indem Sie vielfältige Videovorlagen für eine schnelle Inhaltserstellung nutzen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer und vielbeschäftigte Vermarkter richtet und zeigt, wie einfach es ist, professionellen Marketing-Content zu produzieren. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten zwischen verschiedenen ansprechenden Videovorlagen, ergänzt durch mitreißende Hintergrundmusik und eine klare, begeisterte Stimme. Betonen Sie die Effizienz der Nutzung von HeyGens umfangreichen "Vorlagen & Szenen", um schnell ein Meisterwerk mit dem "AI Promo Video Maker" für jede Kampagne zu erstellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Anleitungsvideo für Unternehmensschulungen und Pädagogen, das sich auf technische Funktionsbeschreibungen oder Einarbeitungen konzentriert. Die visuelle Präsentation sollte sauber und professionell sein, mit Bildschirmaufnahmen und animierten Grafiken, gepaart mit einer ruhigen, informativen Erzählung. Heben Sie die Leistungsfähigkeit von HeyGens "AI-Avataren" hervor, um fesselnde Präsentationen zu liefern, die komplexe Skripte in klare, menschliche Anweisungen über den "AI Video Generator" verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video speziell für Content-Ersteller und Social-Media-Manager, die ihre Reichweite mit "Werbevideos" maximieren möchten. Die Ästhetik sollte visuell auffällig sein, mit fetten Textüberlagerungen, auffälligen Übergängen und einem energiegeladenen, zeitgenössischen Soundtrack, der sofortige Aufmerksamkeit erregt. Zeigen Sie, wie mühelos Benutzer schriftlichen Inhalt in ansprechende Videos verwandeln können, indem sie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion für den schnellen Einsatz in sozialen Medien nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine dringende 30-Sekunden-Werbung, die sich an E-Commerce-Unternehmen und Produktmanager richtet und einen "Video-Generator für zeitlich begrenzte Angebote" hervorhebt, um sofortige Verkäufe zu steigern. Der visuelle und akustische Stil muss Dringlichkeit und Aufregung durch lebendige Produktaufnahmen, Countdown-Timer und eine überzeugende, eindringliche Stimme vermitteln, unterstützt von einem schnellen, modernen Musiktrack. Demonstrieren Sie die Effizienz von HeyGens "Voiceover-Generierung" bei der Erstellung wirkungsvoller Handlungsaufforderungen, ohne teure Studioausrüstung zu benötigen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Video-Generator für zeitlich begrenzte Angebote funktioniert

Produzieren Sie schnell ansprechende Werbevideos für Ihre zeitlich begrenzten Angebote mit AI und transformieren Sie Ihre Marketingbemühungen effizient.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl von vorgefertigten Vorlagen & Szenen, die für Werbeinhalte in HeyGens Bibliothek optimiert sind. Dies hilft Ihnen, Ihr Projekt mühelos zu starten.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Angebotsdetails an
Integrieren Sie Ihre spezifischen Angebotsdetails und Ihr Skript. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, um direkt aus Ihrem Text ein überzeugendes AI-Voiceover hinzuzufügen, das eine klare Kommunikation Ihres Angebots gewährleistet.
3
Step 3
Verbessern Sie die visuellen Elemente und das Branding
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Medien aus der integrierten Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einfügen. Dies ermöglicht es Ihnen, relevantes Stockmaterial hinzuzufügen, um Ihr zeitlich begrenztes Angebot perfekt zu veranschaulichen.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Sobald Ihr Werbevideo perfektioniert ist, nutzen Sie HeyGens Optionen zur Größenanpassung & zum Exportieren, um es in Formaten herunterzuladen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Verteilen Sie Ihren neuen Social-Media-Content weitreichend.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Nutzen Sie Testimonials für Dringlichkeit

.

Verwandeln Sie Kundenerfolgsgeschichten in dynamische Videos, die Vertrauen aufbauen und ein Gefühl der Dringlichkeit für Ihre zeitlich begrenzten Angebote schaffen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Werbevideos?

HeyGen dient als intuitiver AI Promo Video Maker, der es Benutzern ermöglicht, Skripte mühelos in professionelle Videos zu verwandeln. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die robusten AI-Funktionen vereinfachen den gesamten Video-Generator-Prozess und machen ihn für jeden zugänglich.

Welche fortschrittlichen AI-Funktionen bietet HeyGen für die Videobearbeitung und Inhaltserstellung?

HeyGen integriert hochmoderne AI-Funktionen wie realistische AI-Avatare und ausgefeilte AI-Voiceover-Fähigkeiten, um Ihr Marketing-Content zu verbessern. Benutzer können auch den leistungsstarken Drag-and-Drop-Editor nutzen, um präzise Anpassungen vorzunehmen und Stockmaterial nahtlos zu integrieren.

Kann ich mit HeyGens Videovorlagen vielfältige Social-Media-Inhalte erstellen?

Absolut, HeyGen bietet eine breite Palette an anpassbaren Videovorlagen, die für verschiedene Social-Media-Inhaltsbedürfnisse entwickelt wurden. Diese Vorlagen, kombiniert mit unserer umfangreichen Musikbibliothek, ermöglichen es Benutzern, schnell ansprechende und markenspezifische Werbevideos zu produzieren.

Unterstützt HeyGen die individuelle Markenanpassung für erstellte Videos?

Ja, HeyGen ermöglicht umfassende Branding-Kontrollen, sodass Sie Ihr Logo und spezifische Farbschemata in jedes Video integrieren können. Dies stellt sicher, dass Ihr Marketing-Content auf allen Plattformen eine konsistente und professionelle Markenidentität beibehält.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo