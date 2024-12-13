Der limitierte Video Maker für einzigartigen Content

Erstellen Sie sofort fesselnde Social-Media-Inhalte und Videoanzeigen, indem Sie realistische AI-Avatare für maximale Wirkung nutzen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo, das zeigt, wie man ein Konto auf einer neuen technischen Plattform einrichtet, speziell für neue Benutzer, die von komplexer Software überwältigt sein könnten. Der visuelle Stil sollte sauber sein und Bildschirmaufnahmen mit klaren Anmerkungen nutzen, ergänzt durch eine ruhige, führende Stimme, die jeden Schritt erklärt. Dieses Tutorial nutzt HeyGens Fähigkeit "Text-to-video from script", um die Produktion präziser, informativer Inhalte zu optimieren und die Plattform als 'AI video maker' für effizientes Onboarding zu etablieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges 'How-it-works'-Video, das die Kernfunktionalität einer neuen API-Integration veranschaulicht, gedacht für technische Supportteams und Entwickler, die eine schnelle Referenz benötigen. Das Video erfordert dynamische, schrittweise Visualisierungen, die Code-Snippets und Systeminteraktionen zeigen, präsentiert von einem professionellen AI-Avatar. Nutzen Sie HeyGens "AI avatars"-Funktion für einen konsistenten und ansprechenden Sprecher, um einen nahtlosen "End-to-End Video Generation"-Prozess für komplexe technische Erklärungen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Produktupdate-Video, das die neuesten Verbesserungen eines Projektmanagement-Tools hervorhebt, gerichtet an bestehende Techniknutzer und Early Adopters. Dieses Video sollte eine elegante, moderne visuelle Ästhetik mit energetischer Hintergrundmusik und einer freundlichen, ansprechenden AI-Stimme annehmen. Betonen Sie die neuen 'Branding Controls' und demonstrieren Sie, wie HeyGens Fähigkeit "Aspect-ratio resizing & exports" eine schnelle Anpassung an verschiedene Social-Media-Plattformen ermöglicht, um visuell optimierte Inhalte sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 2-minütiges Compliance-Trainingsmodul, das neue Datenschutzbestimmungen für globale technische Teams und Compliance-Beauftragte erklärt. Die visuelle Präsentation muss informativ und autoritativ sein, mit einem sauberen Design und Bildschirmtext, der wichtige rechtliche Punkte hervorhebt. Eine professionelle AI-Stimme sollte den Inhalt klar vermitteln, unterstützt von HeyGens "Subtitles/captions"-Funktion für Barrierefreiheit und um sicherzustellen, dass die "Auto Subtitles" genau sind, wodurch dieses wesentliche "custom video content" universell verständlich wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Limited Edition Video Maker funktioniert

Entdecken Sie, wie Sie mühelos einzigartige, maßgeschneiderte Videoinhalte erstellen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, mit AI-Avataren und leistungsstarken AI-Funktionen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihren gewünschten Text einfügen. Unsere fortschrittliche Text-to-video from script-Fähigkeit wandelt Ihre Worte sofort in dynamische Szenen um und bildet die Grundlage Ihres einzigartigen Videos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Personalisieren Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren wählen, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihr Skript mit einer einzigartigen Bildschirmpräsenz zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Wenden Sie Branding Controls an
Stellen Sie die Markenkonsistenz sicher, indem Sie Ihre Branding Controls anwenden, einschließlich benutzerdefinierter Logos, Schriftarten und Farben, um Ihr limitiertes Video unverwechselbar zu machen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Nutzen Sie Aspect-ratio resizing & exports, um Ihr Video für jede Plattform zu optimieren. Erstellen Sie Ihr vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset, um sicherzustellen, dass es sofort einsatzbereit ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

.

Gestalten Sie überzeugende, maßgeschneiderte Videotestimonials und Erfolgsgeschichten, um Vertrauen aufzubauen und einzigartige Kundenreisen hervorzuheben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Videoproduktionsprozess?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher "AI video maker", der "intelligente Automatisierung" und "Text-to-video from script"-Fähigkeiten nutzt, um eine "End-to-End Video Generation" für verschiedene Bedürfnisse zu ermöglichen. Dieses robuste "Videoproduktionstool" vereinfacht die Erstellung professioneller Inhalte.

Kann ich mit HeyGen die Markenkonsistenz für meine Videoinhalte sicherstellen?

Ja, HeyGen bietet umfassende "Branding Controls", um Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Videos einzubetten. Sie können auch "Branded Templates" nutzen, um mühelos "custom video content" zu produzieren, das eine "on-brand"-Identität über alle Plattformen hinweg beibehält.

Welche technischen Bearbeitungs- und Optimierungsfunktionen bietet HeyGen?

HeyGen umfasst fortschrittliche "AI Powered Editing"-Tools und Funktionen wie "Magic Cut" für präzise Anpassungen. Benutzer können auch von "Auto Subtitles", "AI Voice Cloning" und "Aspect-ratio resizing" profitieren, um ihre Videos effektiv über verschiedene Kanäle hinweg zu optimieren und zu veröffentlichen.

Wie kann HeyGen meine vorhandenen Inhalte in ansprechende Videos umwandeln?

HeyGen ist hervorragend darin, Inhalte neu zu nutzen, indem es Ihnen ermöglicht, "Blogs in Videos zu verwandeln" und die "AI doc to video"-Funktionalität zu nutzen. Mit seinem "AI scriptwriter" und der Unterstützung für "Screen & Camera Recordings" hilft HeyGen, statische Inhalte in ein "vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset" mit minimalem Aufwand zu verwandeln.

