Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwerfen Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer und Online-Kurs-Ersteller richtet und die Vorteile eines neuen Marketing-Tools demonstriert. Die visuelle Ästhetik sollte modern und sauber sein, wobei HeyGens AI-Avatare Informationen direkt und ansprechend präsentieren. Integrieren Sie verschiedene Vorlagen und Szenen, um das visuelle Interesse zu wahren und den Produktionsprozess für diesen AI-Video-Maker zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo, das sich an Unternehmens-L&D-Teams und individuelle Lernende richtet und sich auf eine spezifische Soft Skill wie effektive Kommunikation konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte informativ und ruhig sein, mit schrittweiser Anleitung und HeyGens klaren Untertiteln für verbesserte Zugänglichkeit. Integrieren Sie relevantes Stockmaterial oder Bilder aus der Medienbibliothek/Stockunterstützung, um den Bildungsinhalt für diesen lebenslangen Lern-Video-Maker zu bereichern.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie einen ansprechenden 30-sekündigen Bildungsschnipsel für Social-Media-Inhaltsersteller und Studenten, der eine schnelle wissenschaftliche Tatsache oder ein historisches Detail erklärt. Das Video sollte einen hellen, energetischen visuellen Stil annehmen, mit schnellen Schnitten und ansprechenden animierten Elementen, die für animierte Videos geeignet sind. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um den Inhalt für verschiedene Plattformen zu optimieren, und verwenden Sie verschiedene Vorlagen und Szenen für die schnelle Erstellung mit diesem Online-Video-Editor.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Lebenslanges Lernen Bildungs-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Bildungsinhalte für kontinuierliches Lernen und Wissensaustausch mit unserem intuitiven AI-gestützten Video-Maker.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Bildungsskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts und nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript unserer Plattform, um sofort Szenen und visuelle Inhalte zu generieren, was die Text-zu-Video-Erstellung schnell und effizient macht.
2
Step 2
Wählen und passen Sie Ihren Präsentator an
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu repräsentieren, und passen Sie deren Erscheinungsbild und Stimme an, um ansprechende Bildungsvideos zu erstellen, die Ihr Publikum fesseln.
3
Step 3
Verbessern Sie mit visuellen Elementen und Branding
Bereichern Sie Ihre Inhalte mit relevanten visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stockunterstützung und wenden Sie Ihre Branding-Kontrollen einschließlich Logos und Farben an, um eine professionelle Bildungs-Video-Produktion zu erstellen.
4
Step 4
Generieren Sie Untertitel und exportieren Sie
Fügen Sie automatisch Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit und Engagement hinzu und exportieren Sie dann Ihre Videos in professioneller Qualität einfach in verschiedenen Formaten, die für jede Lernplattform geeignet sind.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende Lern-Snippets erstellen

Produzieren Sie schnell fesselnde Bildungsvideos und kurze Clips für soziale Medien, ideal für Mikro-Lernen und um Lernende unterwegs zu begeistern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Bildungsvideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Bildungsvideos, indem es AI-Video-Maker-Technologie nutzt, die es Benutzern ermöglicht, Text schnell und effizient in dynamische visuelle Inhalte zu verwandeln. Dies macht die Produktion von Videos in professioneller Qualität für alle Pädagogen und lebenslangen Lernenden zugänglich.

Kann HeyGen helfen, ansprechende Bildungsinhalte mit AI-Präsentatoren zu erstellen?

Absolut. HeyGen bietet realistische AI-Avatare und AI-Präsentatoren, die klare Erzählungen für Ihre Bildungsvideos liefern können, um das Engagement zu erhöhen und das Lernen interaktiver zu gestalten. Diese AI-gestützte Videoproduktion vereinfacht den Prozess der Erstellung wirkungsvoller Schulungs- und Erklärvideos.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Werkzeug für Pädagogen und lebenslange Lernende?

HeyGen optimiert die Produktion von Bildungsvideos in professioneller Qualität, indem es intuitive AI-Bearbeitung und eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet. Dies ermöglicht es Pädagogen, schnell überzeugende Lerninhalte zu erstellen, ohne umfangreiche Videoproduktionsmethoden oder -ausrüstung zu benötigen.

Wie kann HeyGen die visuelle Attraktivität meiner Bildungsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos mit Bildungsvorlagen anzupassen, Medien aus einer umfangreichen Bibliothek hinzuzufügen und Textanimationen und Grafiken zu integrieren. Diese Funktionen sorgen dafür, dass Ihre Bildungsvideos visuell ansprechend sind, was die Behaltensrate und das Interesse der Zuschauer verbessert.

