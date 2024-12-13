Erstellen Sie ansprechende Lektionen mit unserem AI-Lektionen-Video-Maker

Verwandeln Sie Ihr Wissen schnell in fesselnde Lehrvideos. Unsere Text-zu-Video-Funktion vereinfacht die Videoproduktion.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Lehrvideo für Lehrer und Pädagogen, das ein komplexes wissenschaftliches Prinzip demonstriert. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit animierten Diagrammen, ergänzt durch eine klare, autoritative Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierung erzeugt wird, um das Konzept für Schüler der Oberstufe zu erklären.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges interaktives Video für Schüler, das ein Geschichtsprojekt präsentiert, mit einem dynamischen visuellen Stil, historischen Aufnahmen und mitreißender Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um das Video schnell zusammenzustellen und einen AI-Avatar zu integrieren, der wichtige historische Fakten erzählt.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Erklärvideo, das eine neue Softwarefunktion für Online-Kurse vorstellt. Dieses Video richtet sich an Online-Kursleiter und sollte einen sauberen, minimalistischen visuellen Stil mit einem direkten, informativen Audiotrack haben. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um den Inhalt effizient zu produzieren und automatisch Untertitel hinzuzufügen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 90-sekündiges kreatives Video für einen Content Creator, das ein DIY-Handwerk demonstriert und die Anpassungsmöglichkeiten bei der Videoproduktion betont. Das Video sollte einen künstlerischen, inspirierenden visuellen Stil mit einer beruhigenden musikalischen Untermalung haben und HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um die visuelle Attraktivität zu erhöhen und Größenanpassungen & Exporte für verschiedene Plattformen anzubieten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert der Lektionen-Video-Maker

Verwandeln Sie mühelos Ihre Lehrinhalte in fesselnde Videolektionen mit AI-gestützten Funktionen, die darauf ausgelegt sind, Ihr Publikum zu fesseln und das Lernen zu vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Lektionenskript
Beginnen Sie mit dem Einfügen Ihrer Lehrinhalte. Unsere Text-zu-Video-Erstellungsfunktion verwandelt Ihr Skript sofort in dynamische Videoszenen und legt den Grundstein für Ihre Lektion.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende visuelle Elemente und AI-Avatare hinzu
Passen Sie das Video an, indem Sie aus einer umfangreichen Medienbibliothek mit Bildern und Videos auswählen. Erhöhen Sie die Wirkung Ihrer Lektion, indem Sie lebensechte AI-Avatare einbinden, die Informationen klar und ansprechend präsentieren.
3
Step 3
Wenden Sie Voiceovers und Untertitel an
Verbessern Sie Ihr Lehrvideo-Projekt mit professioneller Erzählung. Nutzen Sie die Sprachgenerierung, um klare Audios hinzuzufügen und sicherzustellen, dass Ihre Lektion von allen Lernenden leicht verstanden wird.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Lektionen-Video. Wählen Sie die optimalen Einstellungen für Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen, um Ihr Video für Online-Kurse, Präsentationen oder jede Lernumgebung bereitzustellen.

Klärung komplexer Themen

Verwandeln Sie komplexe Konzepte in klare, ansprechende Videolektionen, sodass herausfordernde Lehrinhalte für alle Lernenden leicht verständlich werden.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Erstellung von Lehrvideos verbessern?

HeyGen befähigt Sie, ein versierter Lehrvideo-Macher zu werden, der Ihre Ideen mühelos in professionellen Inhalt verwandelt. Nutzen Sie unsere AI-gestützten Funktionen, anpassbare Videovorlagen und robuste Videoproduktionstools, um Ihr Publikum zu begeistern.

Welche Funktionen machen HeyGen ideal für Lehrer und Pädagogen?

HeyGen bietet Lehrern und Pädagogen eine intuitive Plattform zur Erstellung ansprechender Lehrvideos, indem es Text-zu-Video-Erstellung und AI-Avatare nutzt. Vereinfachen Sie komplexe Themen in überzeugende Erklärvideos für Ihre Schüler.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung interaktiver Videoinhalte?

Ja, HeyGen ist hervorragend geeignet für die Erstellung interaktiver Videoinhalte, da Sie mühelos verschiedene Elemente integrieren können. Entwickeln Sie dynamische Online-Kurse oder ansprechende Präsentationen mit unseren flexiblen Videoproduktionstools.

Unterstützt HeyGen die einfache Anpassung von Videoelementen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Optionen zur Anpassung von Videoelementen, von Branding-Kontrollen bis hin zu Animationsgrafiken. Unsere Drag-and-Drop-Oberfläche sorgt für ein nahtloses Erlebnis bei der Personalisierung Ihrer Lehrvideos.

