Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes 1-minütiges Bildungsvideo über die Prinzipien der Quantenverschränkung, das für Schüler und Studenten konzipiert ist. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um das Material auf eine zugängliche Weise zu präsentieren, indem Sie eine infografikartige visuelle Ästhetik und klare, prägnante Sprache verwenden, um komplexe Konzepte durch diesen Bildungs-Video-Maker verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Schnell-Tutorial, das zeigt, wie man eine neue Softwareoberfläche navigiert, und sich an vielbeschäftigte Fachleute und neue Softwarebenutzer richtet. Das Video sollte Schritt-für-Schritt-Bildschirmaufnahmen mit lebendigen AI-generierten Szenen kombinieren und HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Fähigkeit nutzen, um Anweisungen schnell in ein energetisches Video mit einer lebhaften AI-Stimme zu übersetzen, das als effektiver Video-Lektionen-Generator dient.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein umfassendes 2-minütiges internes Schulungsvideo, das die neue Datenschutzrichtlinie des Unternehmens erklärt, speziell für Unternehmensmitarbeiter. Der visuelle und akustische Stil sollte formell sein und das Unternehmensbranding einbeziehen, mit einem professionellen sprechenden Kopf "AI-Avatar" und der Nutzung von HeyGens "Untertiteln/Beschriftungen", um Klarheit und Zugänglichkeit für alle Zuschauer zu gewährleisten, als effizienter AI-Lektionsplan-Generator.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Video-Lektionen-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Bildungsinhalte schnell in ansprechende Videolektionen mit AI. Erzeugen Sie dynamische Visuals, realistische Stimmen und benutzerdefinierte Vorlagen, um das Lernen zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Lektionenskript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Bildungsinhalte. Unsere Plattform verwandelt Ihren Text in ein ansprechendes Video mit Text-zu-Video-aus-Skript-Fähigkeiten und legt den Grundstein für Ihre Lektion.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator und Visuals
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die Ihr Bildschirmlehrer sein sollen. Bereichern Sie Ihr Video mit relevanten AI-Visuals und Stockmedien, um wichtige Konzepte zu veranschaulichen.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceovers und verfeinern Sie
Generieren Sie automatisch natürlich klingende Voiceovers mit realistischen AI-Stimmen für Ihr Skript. Überprüfen und verfeinern Sie das Tempo, den Ton und den gesamten Fluss Ihrer Lektion.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Bildungs-Video, indem Sie Untertitel/Beschriftungen hinzufügen und das Seitenverhältnis optimieren. Exportieren Sie Ihre fertige Lektion in verschiedenen Formaten, bereit für Schüler und Lehrer.

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung für Pädagogen und Schüler?

HeyGen befähigt Pädagogen und Schüler mit einem intuitiven AI-Videogenerator, der Text in ansprechende Lehrvideos verwandelt. Unsere fortschrittlichen AI-Tools rationalisieren den gesamten Videoerstellungsprozess und ermöglichen die effiziente Produktion von hochwertigen Bildungsinhalten ohne komplexe Bearbeitung.

Kann HeyGen realistische AI-Visuals und Avatare für Bildungsinhalte produzieren?

Absolut. HeyGen bietet eine große Auswahl an anpassbaren AI-Avataren und realistischen AI-Stimmen, ideal für die Erstellung dynamischer animierter Bildungs-Videos. Diese AI-Visuals fungieren als ansprechende sprechende Köpfe und erwecken Ihre Lektionen mit professionellem Flair zum Leben.

Welche Anpassungsoptionen stehen für Bildungs-Video-Maker-Vorlagen in HeyGen zur Verfügung?

Als fortschrittlicher Bildungs-Video-Maker bietet HeyGen umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Inhalte. Sie können benutzerdefinierte Videovorlagen nutzen, Ihr eigenes Branding mit Logos und Farben einbinden und leistungsstarke Bearbeitungstools verwenden, um jeden Aspekt Ihres Videos für maximale Wirkung zu gestalten.

Bietet HeyGen Funktionen für AI-gestützte Skripte und effiziente Inhaltserstellung für Benutzer des Video-Lektionen-Generators?

Ja, der Video-Lektionen-Generator von HeyGen rationalisiert die Inhaltserstellung erheblich mit integrierten Funktionen für AI-gestützte Skripte. Benutzer können Text direkt eingeben, um eine nahtlose Text-zu-Video-Erstellung zu ermöglichen, und HeyGen generiert automatisch natürlich klingende Voiceovers, die den Lehrplan in ansprechende Videolektionen verwandeln.

