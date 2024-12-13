AI-Lektionen-Tutorial-Generator für ansprechende Videos

Erstellen Sie dynamische und einzigartige Videolektionen aus Ihren Skripten. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion optimiert die Inhaltserstellung.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video, das sich an vielbeschäftigte Lehrer richtet und zeigt, wie die AI-gestützte Unterrichtsplanung von HeyGen ihren Arbeitsablauf optimieren kann. Das Video sollte einen inspirierenden, professionellen visuellen Stil haben, mit einer klaren, autoritativen Audio, die mit Voiceover-Generierung erstellt wurde, und hervorheben, wie Pädagogen Zeit sparen können, indem sie schnell ansprechende Unterrichtspläne erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Tutorial für Pädagogen und Content-Ersteller, das zeigt, wie einfache Eingaben in dynamische Video-Tutorials mit HeyGen verwandelt werden können. Verwenden Sie einen modernen, schrittweisen visuellen Stil mit energetischer Hintergrundmusik, um die Effizienz der Erstellung eines umfassenden Unterrichts-Tutorial-Generator-Ausgangs direkt aus Ihrem Skript mit Text-zu-Video aus dem Skript zu betonen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein fesselndes 30-sekündiges Video für innovative Lehrer und Lehrplanentwickler, das die kreativen Möglichkeiten von AI-generierten Inhalten bei der Unterrichtserstellung veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte fantasievoll und lebendig sein, begleitet von einem verspielten, aufmunternden Soundtrack, mit einem ansprechenden AI-Avatar, der zeigt, wie einzigartige Lektionen sofort erstellt werden können.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video für Lehrer, die das Lernen individualisieren möchten, und demonstrieren Sie die Anpassungsoptionen von HeyGen, um spezifische Lernziele zu erreichen. Das Video sollte einen freundlichen, ermutigenden visuellen Stil mit beruhigender Hintergrundmusik haben und hervorheben, wie einfach Benutzer Vorlagen & Szenen anpassen können, um maßgeschneiderte Lehrmaterialien zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Lektionen-Tutorial-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Unterrichtspläne mühelos in ansprechende Video-Tutorials mit AI. Optimieren Sie die Erstellung, steigern Sie das Engagement der Schüler und sparen Sie wertvolle Zeit.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Unterrichtsskript
Nutzen Sie die AI-gestützte Unterrichtsplanung, um ein umfassendes Skript oder einen Unterrichtsplan aus Ihren Eingaben zu generieren und sicherzustellen, dass alle Lernziele erreicht werden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Lektion visuell zu präsentieren und Ihrem Inhalt einen professionellen Touch zu verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceover und Untertitel hinzu
Nutzen Sie die Voiceover-Generierung, um eine natürlich klingende Erzählung für Ihr Tutorial zu erstellen und automatisch Untertitel für die Barrierefreiheit hinzuzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Tutorial
Passen Sie Ihr Video mit verschiedenen Vorlagen & Szenen an und verwenden Sie Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um hochwertige, dynamische Video-Tutorials zu produzieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Themen klären

Verwandeln Sie komplexe Unterrichtsmaterialien in leicht verständliche Video-Tutorials, um das Verständnis und die Bildungsergebnisse zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung dynamischer Video-Tutorials für Unterrichtspläne verbessern?

HeyGen ermöglicht es Lehrern, traditionelle Unterrichtspläne mühelos in dynamische Video-Tutorials zu verwandeln, indem es fortschrittliche Text-zu-Video aus Skript-Technologie nutzt. Sie können ansprechende Unterrichtspläne mit realistischen AI-Avataren und professioneller Voiceover-Generierung erstellen, was das Lernen für Schüler interaktiver und einprägsamer macht.

Welche kreativen Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Unterrichtsgeneratoren?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen durch eine reichhaltige Bibliothek von Vorlagen & Szenen, die es Lehrern ermöglichen, effektive Lektionen zu gestalten, die wirklich herausstechen. Dies ermöglicht es Pädagogen, Inhalte zu personalisieren und einzigartige Lektionen zu erstellen, die Unterrichtsplanung zu optimieren und Lernerfahrungen zu individualisieren, während wertvolle Zeit gespart wird.

Kann HeyGen helfen, ansprechende Aktivitäten und multimediale Inhalte für Lektionen zu generieren?

Absolut! HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Unterrichtsplan-Generator, der die Erstellung von reichhaltigen, AI-generierten Inhalten erleichtert, einschließlich ansprechender Aktivitäten und multimedialer Elemente. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, fügen Sie professionelle Untertitel hinzu und integrieren Sie sogar AI-Avatare, um Ihre Lehrmaterialien zum Leben zu erwecken.

Wie funktioniert die AI-gestützte Unterrichtsplanung mit den Videofunktionen von HeyGen?

HeyGen revolutioniert die AI-gestützte Unterrichtsplanung, indem es leistungsstarke Videogenerierungstools nahtlos integriert und so zum ultimativen Lektionen-Tutorial-Generator wird. Pädagogen können mit einem einzigen Eingabebefehl eine vollständige Videolektion aus einem Skript generieren, indem sie AI-Avatare und fortschrittliche Voiceover-Generierung nutzen, was einen effizienten End-to-End-Video-Generierungs-Workflow bietet.

