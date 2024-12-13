Erstellen Sie schnell fesselnde Bildungslektionen

Erstellen Sie wirkungsvolle Bildungsvideos für Schüler und Lehrer. HeyGens AI-Avatare verwandeln Ihre Lektionen effizient in dynamische Lernerfahrungen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Pädagogen, die nach beruflicher Weiterbildung suchen, erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video-Tutorial, das innovative Wege zur Erstellung von Lektionen zeigt, die Blended Learning integrieren. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und professionell sein, mit Bildschirmaufnahmen und Textüberlagerungen, begleitet von einer ruhigen, informativen Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um effizient die benötigte präzise Stimme zu generieren.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich eine immersive 60-sekündige Geschichtsstunde für Schüler der Oberstufe vor, die einen entscheidenden Moment wie die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung erforscht. Der visuelle Ansatz sollte ein dokumentarisches Gefühl hervorrufen, mit historischen Bildern und subtilen filmischen Übergängen, gepaart mit einer dramatischen, autoritativen Stimme. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel für alle gesprochenen Inhalte verwenden.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein schnelles 30-sekündiges Video, das interaktive Klassenressourcen für Grundschullehrer zeigt, die ihren Lehrplan bereichern möchten. Visuell sollte das Video hell und farbenfroh sein und einfache, spielerische Animationen enthalten, zusammen mit einer freundlichen und ermutigenden Stimme. Verbessern Sie die visuelle Attraktivität, indem Sie auf HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zurückgreifen, um relevante Bilder und Videoclips einfach zu integrieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie Bildungslektionen funktionieren

Erstellen Sie mühelos fesselnde Bildungsvideos, um die Lernergebnisse für Schüler zu verbessern und Lehrer mit dynamischen Klassenressourcen zu stärken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Unterrichtsskript
Entwerfen Sie Ihre Bildungsinhalte. HeyGen verwandelt Ihren Text-zu-Video aus Skript, was die Erstellung von Unterrichtsplänen einfach und effizient macht.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Bildungsvideos zu präsentieren, und nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um das Lernerlebnis für Schüler zu personalisieren.
3
Step 3
Fügen Sie professionelles Branding hinzu
Wenden Sie Branding-Kontrollen auf Ihr Video an, um sicherzustellen, dass Ihre Lektionen durchgehend professionell und repräsentativ für Ihre Bildungsidentität sind, um das Lernen zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um Ihr Bildungsvideo für jede Plattform vorzubereiten, und ermöglichen Sie es Lehrern, wertvolle Inhalte nahtlos zu verbreiten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Animieren Sie Geschichte und Sozialkunde

Verwandeln Sie komplexe historische Ereignisse und Themen der Sozialkunde in fesselnde, AI-gestützte Videogeschichten für ein tieferes Schülerverständnis.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Lehrern helfen, fesselnde Bildungslektionen für Schüler zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Lehrern, dynamische Bildungslektionen einfach mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten zu erstellen. Dies vereinfacht den Prozess der Entwicklung ansprechender Inhalte für Schüler und verbessert die Lernerfahrungen in verschiedenen Fächern wie Geschichte und Sozialkunde.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung des Lehrplans und der Klassenressourcen?

HeyGen bietet robuste Vorlagen, eine reichhaltige Medienbibliothek und die Generierung von Voiceovers zur Verbesserung des Lehrplans und der Klassenressourcen. Pädagogen können schnell professionelle Tutorials und Lernmaterialien erstellen, die mühelos verschiedene Fächer und Klassenstufen unterstützen.

Wie stellt HeyGen die Zugänglichkeit und eine größere Reichweite für Bildungsvideos sicher?

HeyGen verbessert die Zugänglichkeit von Bildungsvideos durch automatische Untertitel, die Inhalte für alle Schüler verständlich machen. Seine Funktionen zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses stellen außerdem sicher, dass Ihre Lektionen perfekt für verschiedene Plattformen und Geräte optimiert sind, was Ihre Reichweite erweitert.

Kann HeyGen die Erstellung von Inhalten zur beruflichen Weiterbildung für Pädagogen vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Inhalten zur beruflichen Weiterbildung erheblich, indem es Skripte mit AI-Avataren in Videos umwandelt und komplexe Filmaufnahmen überflüssig macht. Lehrer können effizient hochwertige Tutorials und Lernmodule für ihre Kollegen erstellen und dabei die Markenidentität mit Branding-Kontrollen wahren.

