Erstellen Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video, das sich an LEGO-Enthusiasten und Gelegenheitsbauer richtet, und zeigen Sie den komplexen Prozess eines einzigartigen LEGO-Baus von Anfang bis Ende mit schnellen Schnitten und detaillierten Nahaufnahmen, ähnlich wie bei 'Zeitraffervideos'. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, ergänzt durch einen fröhlichen Soundtrack und eine klare Erzählung, die durch HeyGen's Sprachgenerierung geliefert wird und wichtige Schritte oder Designentscheidungen in diesem 'LEGO-Bauvideo-Macher'-Beispiel erklärt.

Video erstellen