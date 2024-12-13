Erstellen Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für junge Anwälte und Jurastudenten, das zeigt, wie man einen "juristischen Video-Generator" verwendet, um komplexe juristische Konzepte zu vereinfachen. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein und animierte Infografiken enthalten, während die Audioaufnahme eine autoritative, aber klare Stimme haben sollte. Nutzen Sie die HeyGen-Funktion "Text-to-Video aus Skript", um detaillierte juristische Texte effizient in ansprechende visuelle Erzählungen umzuwandeln, und verwenden Sie die "Voiceover-Generierung" für klare, präzise Audioaufnahmen.

Video Generieren