Entwickeln Sie ein 1-minütiges Schulungsvideo für Juristen in Anwaltskanzleien, das zeigt, wie man eine neue Regelung mithilfe von Text-zu-Video aus einem Skript artikuliert. Das Video wird im Unternehmensstil mit einer autoritativen KI-Stimme gerendert und nutzt professionelle Vorlagen und Szenen für eine effiziente Inhaltserstellung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges prägnantes Video, das sich an die breite Öffentlichkeit richtet, um einen verbreiteten Rechtsmythos zu entkräften. Verwenden Sie dynamische, infografikartige Visuals aus der Medienbibliothek und setzen Sie auf klare Untertitel, um Informationen effektiv zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 2-minütiges Update-Video für Unternehmen, das die jüngsten Änderungen im Arbeitsrecht erklärt. Präsentiert von einem professionellen KI-Avatar im Nachrichtenstil, werden relevante Stock-Visuals integriert und das Video für verschiedene Plattformen optimiert, um stets aktuelle Rechtsvideos zu erstellen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Generator für Erklärvideos zu Ihren Rechten funktioniert

Verwandeln Sie komplexe rechtliche Themen schnell in klare, ansprechende Erklärvideos mit KI-gestützten Tools, die die Kommunikation für Juristen vereinfachen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr juristisches Skript ein
Geben Sie Ihren juristischen Text oder Ihr Skript direkt in den Generator ein. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Inhalte in eine dynamische Videogeschichte zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre rechtlichen Informationen zu präsentieren. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an Ihre Marke an und vermitteln Sie Autorität.
3
Step 3
Fügen Sie Visuals und Voiceover hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit professioneller Voiceover-Generierung, integrieren Sie relevante Medien aus der Stock-Bibliothek und wenden Sie Branding-Kontrollen für ein einheitliches Erscheinungsbild an.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Erstellen Sie Ihr juristisches Erklärvideo und nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren und eine breite Reichweite und Zugänglichkeit für Ihr Publikum zu gewährleisten.

Verbessern Sie juristische Schulungen und Einarbeitungen

Nutzen Sie KI-generierte Videos, um die Schulung von juristischem Personal, die Mandantenschulung und die interne Kommunikation ansprechender und einprägsamer zu gestalten und die Behaltensquote zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von juristischen Erklärvideos?

HeyGen fungiert als intuitiver KI-Videogenerator, der den Prozess der Erstellung von Erklärvideos zu rechtlichen Themen vereinfacht. Nutzer können Texte mühelos in Videos umwandeln, was die Produktionszeit erheblich verkürzt und die Erstellung von Videos zu komplexen rechtlichen Themen erleichtert.

Kann HeyGen die visuelle Identität meiner Marke in juristische Videoinhalte integrieren?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und andere Markenassets nahtlos in jedes Video zu integrieren. Nutzen Sie unsere anpassbaren Videovorlagen und die Drag-and-Drop-Funktion, um sicherzustellen, dass jedes juristische Video perfekt zur Identität Ihrer Kanzlei passt.

Welche Art von KI-Avataren und Voiceover-Optionen bietet HeyGen für professionelle juristische Videos?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen KI-Avataren und professionellen KI-Voiceover-Optionen, die sich ideal zur klaren Präsentation von rechtlichen Informationen eignen. Mit Unterstützung für über 140 Sprachen steigern diese KI-Präsentatoren das Engagement, alles bearbeitbar in unserem umfassenden KI-Video-Editor.

Wie effizient ist der KI-Video-Editor von HeyGen bei der Produktion und Verfeinerung von juristischen Videos?

Der KI-Video-Editor von HeyGen ist auf maximale Effizienz ausgelegt und ermöglicht eine schnelle Produktion und Verfeinerung von juristischen Videos. Er bietet intuitive Drag-and-Drop-Funktionalität, automatische Untertitel und Größenanpassung des Seitenverhältnisses, sodass Juristen Videoinhalte für verschiedene Plattformen problemlos bearbeiten können.

