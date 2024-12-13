Entwickeln Sie ein 2-minütiges ansprechendes Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, speziell für HR-Teams, das die grundlegenden Unternehmensrichtlinien zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen vorstellt. Der visuelle Stil sollte professionell, aber einladend sein und diverse AI-Avatare zeigen, die komplexe Begriffe auf leicht verständliche Weise erklären, ergänzt durch eine klare und freundliche Stimme. Dieses Video wird die leistungsstarken AI-Avatare von HeyGen nutzen, um ein personalisiertes Gefühl zu erzeugen.

Video Generieren