Ja, HeyGen legt großen Wert auf robuste Sicherheit und Compliance und hält strenge Standards wie SOC 2 und GDPR ein. Dieses Engagement stellt sicher, dass Ihre sensiblen rechtlichen Inhalte und Benutzerdaten innerhalb unserer KI-Videoplattform geschützt sind, was Juristen ein beruhigendes Gefühl gibt.