Gestalten Sie ein 90-sekündiges On-Demand-Lernvideo, das eine kompakte Zusammenfassung eines historischen Ereignisses, speziell der Industriellen Revolution, präsentiert. Diese Vorlesung mit Folien muss einen professionellen AI-Avatar enthalten, der die wichtigsten Informationen liefert, indem HeyGens Text-zu-Video-Funktion für präzise und prägnante Darstellungen genutzt wird. Die visuelle Präsentation sollte authentische historische Bilder und Zeitlinien auf den Folien integrieren, um Universitätsstudenten, die eine schnelle Prüfungsvorbereitung benötigen, anzusprechen.
Beispiel-Prompt 2
Für Anfänger eines bestimmten Bearbeitungsprogramms entwickeln Sie ein 45-sekündiges How-to-Video, das als Screencast-Tutorial für eine bestimmte Funktion dient. Dieses Lernvideo wird sie durch einen einfachen Arbeitsablauf führen, indem präzise Cursorbewegungen und Menüauswahlen klar gezeigt werden. HeyGens beschreibende Untertitel können zur Barrierefreiheit hinzugefügt werden, und die Unterstützung der Medienbibliothek kann Einführungen mit relevantem Stockmaterial verbessern, um den Prozess einfach und visuell klar zu gestalten.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 30-sekündiges animiertes Erklärvideo vor, das eine berühmte historische Persönlichkeit wie Marie Curie vorstellt, entworfen für Grundschüler. Der visuelle Stil erfordert helle, freundliche und cartoonartige Animationen, bei denen HeyGens Vorlagen & Szenen instrumental sind, um ansprechende Hintergründe und Charaktere zu schaffen. Das Erzählen steht im Mittelpunkt der Erzählung, die von einer warmen, ermutigenden Stimme geliefert werden sollte, wobei das endgültige Video für verschiedene Plattformen durch Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte optimiert wird.
Wie ein Bildungs-Vorlesungsvideo funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Vorlesungsinhalte mühelos in professionelle und ansprechende Bildungs-Videos mit HeyGens intuitiven AI-Tools, die für wirkungsvolle Lernerfahrungen entwickelt wurden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Vorlesungsskript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres detaillierten Skripts, das den Vorlesungsinhalt umreißt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um automatisch den ersten Videodraft aus Ihrem Text zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihr Bildungs-Video zu präsentieren, und erwecken Sie Ihre Lektionen zum Leben, um das Bildungs-Video für die Zuschauer ansprechender zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihre Vorlesung mit ansprechenden visuellen Elementen. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um Grafiken und Animationen einfach zu integrieren und ein dynamisches Lernerlebnis mit animierten Videos zu schaffen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald es verfeinert ist, exportieren Sie Ihr Video mit HeyGens Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um es für nahtloses Teilen auf verschiedenen On-Demand-Lernplattformen bereitzustellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Bildungs-Videos und Vorlesungen vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Produktion von ansprechenden Bildungsinhalten, indem es Skripte in Videovorlesungen mit AI-Avataren und automatisierten Voiceovers verwandelt, was die Produktionszeit und den Aufwand für Lehrkräfte erheblich reduziert.

Welche verschiedenen Stile von Bildungs-Videos kann ich mit HeyGen erstellen?

HeyGen unterstützt verschiedene Formate von Bildungs-Videos, von professionellen Talking-Head-Videos und dynamischen Erklärinhalten bis hin zu Mikro-Videos und Vorlesungen mit Folien, und bietet vielfältige Optionen für überzeugende Lektionen und Kurse.

Unterstützt HeyGen Funktionen wie Untertitel und Branding für meine Bildungsinhalte?

Ja, HeyGen bietet robuste Funktionen wie automatische Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit und umfassende Branding-Kontrollen, um ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild über alle Ihre Bildungs-Videos und Kurse hinweg zu gewährleisten.

Kann HeyGen helfen, ansprechende Videos für Lernzwecke zu erstellen?

Absolut. HeyGens fortschrittliche AI-Avatare und dynamische visuelle Elemente sind darauf ausgelegt, Bildungs-Videos hochgradig ansprechend zu gestalten, das Lernerlebnis für Schüler zu verbessern und effektives On-Demand-Lernen zu erleichtern.

