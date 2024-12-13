Lernweg-Video-Generator für ansprechende Schulungsvideos

Erstellen Sie sofort professionelle Schulungsvideos für Online-Kurse mit lebensechten AI-Avataren, um das Lernen ansprechender zu gestalten.

Sind Sie ein Pädagoge oder Online-Kurs-Ersteller, der Schwierigkeiten hat, schnell ansprechende Bildungsvideos zu produzieren? Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das saubere, moderne Visuals und eine freundliche Stimme bietet, die zeigt, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten Ihre Inhaltsideen in ausgefeilte Online-Lektionen verwandelt und so Lernwege für Ihre Schüler zugänglich und dynamisch macht.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Unternehmensausbilder und L&D-Profis, die ihre internen Schulungsvideos aufwerten möchten, kann ein 60-sekündiges Video die Leistungsfähigkeit von HeyGen demonstrieren. Mit professionellen, dynamischen Visuals und einer selbstbewussten, artikulierten Stimme zeigt es, wie AI-Avatare ansprechende Lektionen liefern und sicherstellen, dass Ihr Team wichtige Informationen nahtlos und effizient aufnimmt.
Beispiel-Prompt 2
Ermöglichen Sie es Kleinunternehmern und Marketingteams, professionelle Videoinhalte zu erstellen, ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen. Stellen Sie sich ein überzeugendes 30-sekündiges Video vor, das schnelle, visuell ansprechende Ästhetik und energetische Hintergrundmusik nutzt, um zu demonstrieren, wie einfach HeyGens Vorlagen & Szenen es ihnen ermöglichen, hochwertige Inhalte zu erstellen, die herausstechen.
Beispiel-Prompt 3
Ein 90-sekündiges Video, präsentiert mit informativen, strukturierten Visuals und einer ruhigen, fachkundigen Stimme, ist unerlässlich für Administratoren von E-Learning-Plattformen und Instruktionsdesigner, um zu verstehen, wie ein umfassender Lernweg-Video-Generator die Inhaltsentwicklung vereinfacht. Dieses Video wird HeyGens robuste Voiceover-Generierung detailliert erklären und seine Fähigkeit, konsistente, hochwertige Audios für jeden Schritt Ihrer Bildungsreise zu erstellen, wodurch das Engagement der Lernenden verbessert wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Lernweg-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Bildungsinhalte in dynamische Schulungsvideos und vereinfachen Sie die Erstellung ansprechender Lernwege mit AI.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Lerninhalte oder Ihr Skript direkt in HeyGen einfügen. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video aus Skripten, um Ihren Text sofort in ein Video-Storyboard zu konvertieren, das die Grundlage Ihrer Schulungsvideos bildet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Lektion zu präsentieren, und wählen Sie eine geeignete Vorlage oder Szene, um Ihr Lernmodul visuell darzustellen. Dies hilft, ansprechende Lektionen zu gestalten, ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.
3
Step 3
Fügen Sie Verbesserungen und Untertitel hinzu
Verbessern Sie Ihre Lernweg-Videos weiter, indem Sie Hintergrundmusik, Stock-Medien und wesentliche Untertitel hinzufügen. Diese Elemente stellen sicher, dass Ihre Bildungsvideos umfassend und für alle Lernenden zugänglich sind.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihren Lernweg
Nachdem Ihr Schulungsvideo verfeinert wurde, generieren Sie das endgültige Ergebnis. Sie können dann Ihr fertiges Lernweg-Video direkt mit Ihrem Publikum teilen oder es in Ihre Online-Kurse und Lernmanagementsysteme integrieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Bildungsinhalte

.

Erklären Sie komplexe Themen klar durch leicht verdauliche, AI-generierte Bildungsvideos, um das Verständnis und die Lernwege zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Online-Kurse?

HeyGen ist ein AI-Video-Generator, der die Inhaltserstellung für Online-Kurse vereinfacht. Er ermöglicht es Ihnen, Text-zu-Video aus Skripten zu transformieren und ansprechende Lektionen zu produzieren, ohne fortgeschrittene Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen, was erheblich Zeit spart.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Lernweg-Video-Generator?

Als leistungsstarker Lernweg-Video-Generator nutzt HeyGen AI-Avatare und vielfältige Vorlagen & Szenen. Dies ermöglicht es Ihnen, hochwertige, personalisierte Schulungsvideos zu produzieren, die für Lernende äußerst ansprechend sind.

Unterstützt HeyGen AI-Avatare und benutzerdefiniertes Branding für Bildungsvideos?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette realistischer AI-Avatare und robuste Branding-Kontrollen. Dies ermöglicht es Ihnen, professionelle und konsistente Bildungsvideos zu erstellen, die perfekt die Identität Ihrer Organisation widerspiegeln.

Kann HeyGen helfen, Schulungsvideos schnell und effizient zu produzieren?

Absolut, HeyGen spart erheblich Zeit bei der Inhaltserstellung. Sie können schnell Schulungsvideos mit Text-zu-Video aus Skripten generieren, komplett mit automatischen Untertiteln und Voiceover-Generierung, was Ihren Videoproduktionsprozess vereinfacht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo