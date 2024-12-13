Lernmodul-Videoersteller: Erstellen Sie schnell ansprechende Kurse

Erstellen Sie mühelos ansprechende Online-Kurse und Schulungsvideos mit professionellen Vorlagen und Szenen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Bildungsvideo für Universitätsstudenten, die mit fortgeschrittenen Physikkonzepten kämpfen. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit animierten Grafiken, die komplexe Ideen veranschaulichen, begleitet von einer ruhigen und ermutigenden KI-Stimme. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare, um das Material zu präsentieren und das Lernmodul persönlicher und ansprechender zu gestalten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter im Rahmen ihres Onboarding-Prozesses, das die Unternehmenswerte erklärt. Der visuelle Stil sollte professionell, aber einladend sein, mit einer hellen Farbpalette und einer fröhlichen, klaren Stimme. Verwenden Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um das Video schnell zusammenzustellen, und nutzen Sie Text-zu-Video aus dem Skript für eine effiziente Inhaltserstellung.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Erklärvideo für Online-Kurse, das sich an K-12-Lehrer richtet, die das Konzept der Photosynthese vereinfachen möchten. Der visuelle Stil sollte dynamisch und infografikgetrieben sein, mit leuchtenden Farben und einer freundlichen, energetischen Erzählung. Integrieren Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante visuelle Inhalte und sorgen Sie für Barrierefreiheit mit automatisch generierten Untertiteln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 40-sekündiges Bildungsvideo für Kleinunternehmer, das ein neues umweltfreundliches Produkt potenziellen Kunden vorstellt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit klaren Linien und einer sanften Farbpalette, gepaart mit einer beruhigenden KI-generierten Stimme. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare, um die Vorteile des Produkts zu demonstrieren, und sorgen Sie für eine breite Reichweite durch die Verwendung von Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten für verschiedene Plattformen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Lernmodul-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Videomodule für Bildung und Schulung mit leistungsstarken KI-Tools, die Inhalte in professionelle Lernerfahrungen verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Bildungsinhalte. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video-Technologie, um anfängliche Szenen zu generieren und Ihren Videoerstellungsprozess zu optimieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente und KI-Avatare
Steigern Sie die Wirkung Ihres Moduls, indem Sie aus einer vielfältigen Galerie von KI-Avataren wählen. Diese lebensechten Präsentatoren werden Ihre Inhalte professionell vermitteln und Ihre Lernenden ansprechen.
3
Step 3
Generieren Sie Sprachüberlagerungen und Untertitel
Erwecken Sie Ihr Skript mit natürlich klingender KI-Sprachüberlagerung zum Leben. Dies sorgt für eine klare, professionelle Erzählung Ihrer Bildungsinhalte.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Modul
Finalisieren Sie Ihr Lernvideo, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und es dann in Ihrem gewünschten Format exportieren, bereit zur Verteilung auf verschiedenen Lernplattformen für Ihre Schulungsvideos.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Themen

Verwandeln Sie komplexe Bildungsinhalte, wie medizinische Themen, in leicht verständliche Video-Lernmodule für ein besseres Verständnis.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als effektiver KI-Videoersteller für Bildungsinhalte dienen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, schnell hochwertige Lernmodul-Videos und Online-Kurse mit fortschrittlichen KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu produzieren. Es rationalisiert den gesamten Videoerstellungsprozess und macht es zu einem idealen Bildungs-Videoersteller.

Was macht HeyGen zu einer effizienten Wahl für die Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Schulungsvideos mit einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen und Szenen. Sie können schnell professionelle Videos erstellen, KI-Sprachüberlagerungen hinzufügen und Branding-Kontrollen nutzen, um Konsistenz in all Ihren Schulungsmodulen zu gewährleisten.

Kann HeyGen helfen, Erklärvideos mit markenspezifischen Elementen anzupassen?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, spezifische Farben und benutzerdefinierte Schriftarten in Ihre Erklärvideos und Online-Kursmaterialien zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoinhalte perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Wie realistisch sind die von HeyGen generierten KI-Avatare und Sprachüberlagerungen für die Videoerstellung?

HeyGens KI-Avatare bieten realistische Ausdrücke und eine vielfältige Auswahl an Stilen, während unsere KI-Sprachüberlagerungen natürlich klingende Sprache für ansprechende Präsentationen bieten. Dies stellt sicher, dass Ihre Bildungs- und Schulungsvideos hochprofessionell und fesselnd sind.

