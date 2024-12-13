Lernmodul-Video-Generator: Erstellen Sie fesselnde eLearning-Inhalte

Gestalten Sie mühelos professionelle Schulungsvideos mit AI-Avataren, die komplexe Inhalte in fesselnde Lernerfahrungen verwandeln.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Willkommensvideo für neue Mitarbeiter, das die Unternehmenskultur und die ersten Schritte zur Einarbeitung schnell vorstellt. Dieses Video sollte ein freundliches und professionelles AI-Avatar zeigen, das in einem klaren und einladenden Ton spricht, mit einem hellen, ermutigenden visuellen Stil, der HeyGens AI-Avatare-Funktion für eine persönliche Note in Ihren Schulungsvideos nutzt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo, das eine komplexe Funktion innerhalb eines E-Learning-Moduls demonstriert, und sich an fortgeschrittene Benutzer richtet, die neue Funktionen schnell erfassen müssen. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit einer informativen, energetischen Audio-Präsentation, die effizient mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion erstellt wird, um detaillierte Anweisungen in eine prägnante Text-zu-Video-Erklärung zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie einen 30-sekündigen Mikro-Lernclip zu den besten Praktiken der Cybersicherheit für alle Mitarbeiter, der einen direkten und autoritativen visuellen Stil mit einer ruhigen, beruhigenden Stimme hat. Dieses Compliance-Training-Video sollte wichtige Sicherheitstipps betonen, indem es HeyGens Voiceover-Generierung nutzt, um eine konsistente und klare Lieferung über die gesamte Belegschaft hinweg für eine effektive Talking-Head-Video-Kommunikation sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich einen 40-sekündigen Marketing-Erklärer für eine neue Softwarefunktion vor, der sich an Kleinunternehmer richtet, die effiziente Werkzeuge für die Videoproduktion suchen. Das Video sollte einen dynamischen und inspirierenden visuellen Stil haben, der schnelle Vorteile mit einer optimistischen Erzählung zeigt, die leicht durch die Auswahl aus HeyGens großer Auswahl an Vorlagen und Szenen erreicht werden kann, um eine ansprechende AI-Video-Generator-Demonstration zu erstellen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Lernmodul-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Schulungsinhalte in fesselnde Videomodule mit AI und optimieren Sie den Erstellungsprozess für wirkungsvolle Lernerfahrungen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihre vorhandenen Lerninhalte einfügen oder neues Material direkt in den Skripteditor schreiben. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Inhalte für die Animation vorzubereiten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen, um Ihr Modul zu präsentieren. Diese lebensechten Präsentatoren werden Ihr Skript mit natürlichen Ausdrücken liefern.
3
Step 3
Passen Sie mit visuellen Elementen an
Personalisieren Sie Ihr Lernmodul, indem Sie relevante visuelle Elemente, Hintergrundmusik einfügen und unsere umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen für ein schnelles und professionelles Design nutzen.
4
Step 4
Exportieren und integrieren
Finalisieren Sie Ihr professionelles Schulungsvideo und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten. Integrieren Sie Ihre neuen Lernmodule einfach in Ihr LMS für nahtlose Verteilung und Nachverfolgung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie spezialisierte Bildung

Vereinfachen Sie komplexe Themen wie medizinische Themen oder Compliance-Training mit klaren, ansprechenden AI-generierten Videoinhalten, um das Lernen zugänglich und effektiv zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Lernmodule?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, `Text zu Video` mühelos zu transformieren, indem realistische `AI-Avatare` und eine breite Palette von `Videovorlagen` genutzt werden, um ansprechende `Lernmodul-Video-Generator` und `Talking-Head-Video`-Inhalte schnell zu produzieren. Dieser optimierte `Videoproduktionsprozess` erlaubt die Erstellung hochkreativer und maßgeschneiderter Bildungsinhalte.

Welche Vorteile bietet HeyGen bei der Produktion von Schulungsvideos?

HeyGen vereinfacht die Produktion hochwertiger `Schulungsvideos` und `E-Learning-Module` erheblich durch seinen fortschrittlichen `AI-Video-Generator`, was zu erheblichen Zeit- und Ressourceneinsparungen führt. Durch die Nutzung von `AI-Stimmen` und `Text zu Video`-Fähigkeiten können Organisationen professionellen Inhalt effizient erstellen.

Kann HeyGen mehrsprachige Videos mit verschiedenen Stimmen erstellen?

Absolut. HeyGen unterstützt die Erstellung von `mehrsprachigen Video`-Inhalten mit einer großen Auswahl an `AI-Stimmen`, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaften weltweit zugänglich sind. Diese Fähigkeit ist ideal für diverse Teams, die konsistente und hochwertige `Compliance-Training` oder `Mitarbeitereinarbeitung` in verschiedenen Sprachen benötigen.

Ist HeyGen mit Lernmanagementsystemen für die Inhaltsbereitstellung kompatibel?

Ja, HeyGen erleichtert die nahtlose Inhaltsbereitstellung durch `SCORM-Export`-Fähigkeiten, die es einfach machen, Ihre `E-Learning-Module` in nahezu jede `LMS-Integration` zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre `Schulungsvideos` innerhalb Ihrer bestehenden Bildungsinfrastruktur verfolgt und verwaltet werden können.

