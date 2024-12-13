Erstellen Sie ein 45-sekündiges Willkommensvideo für neue Mitarbeiter, das die Unternehmenskultur und die ersten Schritte zur Einarbeitung schnell vorstellt. Dieses Video sollte ein freundliches und professionelles AI-Avatar zeigen, das in einem klaren und einladenden Ton spricht, mit einem hellen, ermutigenden visuellen Stil, der HeyGens AI-Avatare-Funktion für eine persönliche Note in Ihren Schulungsvideos nutzt.

Video Generieren