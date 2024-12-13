Lernmodul-Generator: Fesselnde Kurse mit AI erstellen

Erhöhen Sie Ihre Kursentwicklung. Erstellen Sie sofort fesselnde Lernmodule und verwandeln Sie Text in professionelle Videolektionen mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript.

Entdecken Sie, wie einfach Sie mit HeyGen ein "AI-Kurs-Ersteller" werden können! Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video, das angehende Online-Lehrer anspricht und einen modernen, positiven visuellen Stil mit einer freundlichen, ermutigenden Stimme zeigt. Betonen Sie, wie HeyGens Funktion "Text-zu-Video aus Skript" Ihre Ideen sofort in fesselnde "Kurs-Erstellungs"-Inhalte verwandelt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video für Unternehmensschulungen und E-Learning-Entwickler, das zeigt, wie man wirklich "interaktive Kurse" erstellt. Verwenden Sie einen dynamischen, professionellen visuellen Stil mit klarer, artikulierter Sprache und energetischer Hintergrundmusik. Heben Sie hervor, wie "AI-Avatare" Ihre "fesselnden Kursinhalte" zum Leben erwecken und das Lernen immersiver machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für Content-Ersteller und Marketer, das die Kraft von "personalisierten Inhalten" im großen Maßstab veranschaulicht. Nutzen Sie einen sauberen, ästhetisch ansprechenden visuellen Stil, ergänzt durch eine ruhige, informative Stimme. Zeigen Sie, wie HeyGens "Vorlagen & Szenen" den Designprozess vereinfachen und die Erstellung benutzerdefinierter Module mühelos machen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges Informationsvideo für HR-Manager und L&D-Spezialisten, das sich auf die schnelle Erstellung wichtiger "Schulungsmodul"-Materialien konzentriert. Verwenden Sie einen geschäftsmäßigen, effizienten visuellen Stil mit einer selbstbewussten, autoritativen Stimme. Erklären Sie, wie HeyGens "Voiceover-Generierung", angetrieben von "generativer AI", Zeit spart und eine konsistente Erzählung für alle Ihre internen Lerninitiativen gewährleistet.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Lernmodul-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde und personalisierte Lernmodule mit AI-gestützten Tools, die Ihren Inhaltsentwicklungsprozess für effektives Training optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Modul-Outline
Beginnen Sie mit der Definition Ihres Themas und der gewünschten Lernergebnisse. Unsere generative AI unterstützt Sie bei der Strukturierung eines umfassenden Kurs-Outline, das die Grundlage Ihres Schulungsmoduls bildet.
2
Step 2
Fügen Sie interaktive Inhalte hinzu
Bereichern Sie Ihr Modul mit dynamischen Elementen. Nutzen Sie den AI-Video-Generator, um fesselnde Videolektionen mit realistischen AI-Avataren zu produzieren, die Ihre Inhalte ansprechender und informativer machen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Personalisieren Sie Ihr Lernerlebnis. Verwenden Sie Branding-Kontrollen, um das Logo, die Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens zu integrieren und so die Markenkonsistenz in all Ihren Schulungsmaterialien sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Bereiten Sie Ihr abgeschlossenes Modul für die Bereitstellung vor. Exportieren Sie Ihre Inhalte einfach als SCORM-Pakete, um eine nahtlose Integration in Ihr bestehendes Learning Management System (LMS) für eine breite Verteilung zu gewährleisten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Bildungsinhalte

Erklären Sie komplexe Themen innerhalb Ihrer Lernmodule, indem Sie sie durch leicht verständliche AI-generierte Videos präsentieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videoinhalten für Lernmodule?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der den Prozess der Umwandlung von Skripten in fesselnde Videoinhalte für Ihre Lernmodule vereinfacht. Mit HeyGens AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen können Sie effizient hochwertige, ansprechende Bildungsvideos produzieren.

Kann HeyGen bei der Erstellung von markenbezogenen und personalisierten Videokursinhalten helfen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Bildungsvideos anzupassen und zu personalisieren, um perfekt mit Ihren Markenstandards übereinzustimmen. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen, umfassende Branding-Kontrollen und vielfältige AI-Avatare, um hochgradig ansprechende und wiedererkennbare Kursinhalte zu produzieren, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um den eLearning-Videoerstellungsprozess zu optimieren?

HeyGen ist ein leistungsstarkes AI-gestütztes Tool für die effiziente Erstellung von Videokursen und bietet einen benutzerfreundlichen Drag & Drop-Editor sowie generative AI für die schnelle Produktion. Seine umfangreichen Vorlagen und fortschrittlichen Voiceover-Generierungsfähigkeiten optimieren den eLearning-Videoerstellungsprozess erheblich und ermöglichen die mühelose Entwicklung gut strukturierter Videokursinhalte.

Wie kann HeyGen sicherstellen, dass Schulungsmodul-Videos zugänglich und weit verbreitbar sind?

HeyGen verbessert die Zugänglichkeit Ihrer Schulungsmodul-Videos erheblich, indem es automatische Untertitel und Bildunterschriften bereitstellt, sodass Ihre Bildungsinhalte ein breiteres und inklusiveres Publikum erreichen. Seine robusten Exportoptionen, einschließlich flexibler Größenanpassung des Seitenverhältnisses, ermöglichen eine vielseitige Verteilung über verschiedene Plattformen.

