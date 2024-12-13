Lern-Demo-Video-Maker: Erstellen Sie ansprechende Tutorials

Vereinfachen Sie die Erstellung von Produkt-Demos und How-to-Videos mit AI-Voiceover-Generierung, um kristallklare und ansprechende Lerninhalte zu gewährleisten.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges, energiegeladenes Produkt-Demo-Video vor, das für Kleinunternehmer erstellt wurde und zeigt, wie sie einfach ansprechende Inhalte für ihre Dienstleistungen erstellen können. Der visuelle Stil ist modern und sauber, ergänzt durch eine lebhafte, klare Erzählung über HeyGens "Voiceover-Generierung"-Funktion. Dieses Video demonstriert effektiv den Wert eines Lern-Demo-Video-Makers und hebt seine Fähigkeiten hervor, überzeugende Demo-Videos mit minimalem Aufwand zu produzieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges informatives Software-Demo-Video, das auf Unternehmensschulungen zugeschnitten ist und neue interne Systeme für ihre Teams einführt. Der visuelle Stil sollte professionell, aber zugänglich sein und einen freundlichen AI-Avatar zeigen, der klare, prägnante Anweisungen gibt. Dieses Video zielt darauf ab, den Onboarding-Prozess zu vereinfachen, indem es zeigt, wie man ein Demo-Video erstellt, das leicht zu folgen ist und die Aufmerksamkeit mit HeyGens "AI-Avataren" behält.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie einen 30-sekündigen, eleganten Produkt-Video-Maker-Schnipsel, der sich an SaaS-Produktmanager richtet und ein Hauptmerkmal eines neuen Analysetools zeigt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und minimalistisch sein und HeyGens "Vorlagen & Szenen" für eine schnelle Einrichtung nutzen, wobei wesentliche Informationen über klare "Untertitel/Beschriftungen" vermittelt werden. Dieser Prompt konzentriert sich darauf, prägnante interaktive Demos zu generieren, die spezifische Funktionen schnell und effektiv hervorheben.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges inspirierendes Produkt-Demo-Video für digitale Vermarkter, das zeigt, wie man eine häufige Herausforderung bei der Inhaltserstellung mit neuen Tools überwindet. Der visuelle Stil sollte reichhaltig und ansprechend sein und HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für hochwertige visuelle Inhalte nutzen, optimiert für verschiedene soziale Plattformen mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte". Dieser Prompt zeigt, wie führende Demo-Video-Maker HeyGen nutzen, um vielseitige und wirkungsvolle Marketinginhalte zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Lern-Demo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Demo-Videos, die komplexe Konzepte vereinfachen und Benutzern beibringen, wie sie Ihr Produkt beherrschen.

1
Step 1
Nehmen Sie Ihre Lerninhalte auf
Nutzen Sie HeyGens leistungsstarkes Bildschirmaufnahme-Tool, um jeden wesentlichen Klick und jede Interaktion festzuhalten, die die Grundlage Ihrer Software-Demo-Videos bilden. Dies gewährleistet Produktgenauigkeit für effektives Lernen.
2
Step 2
Fügen Sie AI-gestützte Erzählung hinzu
Verbessern Sie Ihr Lern-Demo mit klarer und konsistenter Audioqualität, indem Sie AI-Text- und Voiceover-Generierung nutzen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, um professionelle Erzählungen zu erstellen, die die Zuschauer Schritt für Schritt anleiten.
3
Step 3
Wählen Sie ansprechende visuelle Inhalte
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen und Szenen, um Ihr Lern-Demo-Video effektiv zu strukturieren. Diese anpassbaren Layouts helfen, komplexe Informationen klar zu präsentieren und machen Ihre Produkt-Demos leichter verständlich.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Demo
Finalisieren Sie Ihr hochwertiges Lern-Demo, indem Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen für unterschiedliche Plattformen exportieren. Teilen Sie Ihre polierten Demo-Videos, um Benutzern essenzielles Produktwissen zu vermitteln.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Erklärungen

.

Verwandeln Sie komplexe Themen in klare, verständliche Demo-Videos, die komplexe Informationen für alle Lernenden zugänglich machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Produkt-Demo-Videos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos hochwertige Produkt-Demo-Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Sie können Skripte in überzeugende visuelle Erzählungen mit professionellen Voiceovers und anpassbaren Vorlagen verwandeln, was Ihre Videoproduktion erheblich beschleunigt.

Kann HeyGen AI-gestützte interaktive Demos aus einem Skript generieren?

HeyGen ist hervorragend darin, umfassende Demo-Videos direkt aus Ihrem Skript mit fortschrittlicher AI-Text- und Voiceover-Generierung zu erstellen. Während es ansprechende Video-Demos erstellt, konzentriert sich die Plattform auf die Videogenerierung und nicht auf interaktive Klick-Erlebnisse.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven Software-Demo-Video-Maker?

Als robuster Software-Demo-Video-Maker bietet HeyGen AI-Avatare, Text-zu-Video-Fähigkeiten und eine reichhaltige Bibliothek an anpassbaren Vorlagen. Sie können auch Branding-Kontrollen, Medienbibliotheksunterstützung und automatische Untertitel nutzen, um polierte und professionelle Software-Demos zu produzieren.

Wie kann ich ein Lern-Demo-Video mit HeyGens AI-Fähigkeiten erstellen?

Mit HeyGen wird die Erstellung eines Lern-Demo-Videos durch die Nutzung von AI-Avataren und umfangreichen Vorlagen vereinfacht. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie einen Avatar und eine Stimme, und HeyGen generiert ein professionelles Video, das komplexe Themen für Ihr Publikum leicht verständlich macht.

