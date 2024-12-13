Lerninhalts-Video-Generator für fesselnde Schulungen

Schaffen Sie mühelos wirkungsvolle Lernerfahrungen. Nutzen Sie AI-Avatare, um Ihre Kurse zum Leben zu erwecken.

Erstellen Sie ein 1-minütiges AI-Bildungsvideo für L&D-Teams, das eine neue Compliance-Richtlinie vorstellt. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell, klar und sehr informativ sein, mit einer selbstbewussten AI-Sprachüberlagerung. Nutzen Sie HeyGens Fähigkeit "Text-to-Video aus Skript", um ein detailliertes Skript nahtlos in ein fesselndes Lernmodul zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein animiertes Bildungsvideo von etwa 90 Sekunden Länge wird für Pädagogen und Content-Ersteller benötigt, um komplexe wissenschaftliche Konzepte zu erklären. Dieses Video sollte einen ansprechenden und freundlichen Animationsstil annehmen, gepaart mit klarer Erzählung und fröhlicher Hintergrundmusik. Die Nutzung von HeyGens "AI-Avataren" kann dem Prozess "Skript zu Video erstellen" eine persönliche Note verleihen und abstrakte Ideen greifbarer machen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges technisches Schulungsvideo für IT-Profis, die fortgeschrittenes Datenbankmanagement lernen. Das Video erfordert detaillierte, schrittweise visuelle Darstellungen, ergänzt durch präzise synchronisierten Ton und klare "Untertitel/Beschriftungen" auf dem Bildschirm. Diese Produktion wird stark auf "AI-gestützte Text-zu-Video-Erstellung" angewiesen sein, um Genauigkeit und Konsistenz über komplexe Anleitungssegmente hinweg zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer, um ihre neuen Produktmerkmale zu demonstrieren. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch, modern und visuell ansprechend sein, mit klaren Grafiken und einer überzeugenden Sprachüberlagerung. Nutzen Sie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um das visuelle Storytelling zu verbessern, und verwenden Sie die "Video-Bearbeitungswerkzeuge", um die Präsentation für maximale Wirkung zu optimieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Lerninhalts-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Bildungsinhalte in fesselnde Videos und machen Sie Lernen für jedes Publikum zugänglich und wirkungsvoll, ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihre Bildungsinhalte direkt in den Editor einzufügen oder zu schreiben. Unsere Plattform verwendet dieses Skript als Grundlage für Ihr Video mithilfe fortschrittlicher Text-zu-Video-aus-Skript-Technologie.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu repräsentieren. Diese lebensechten Präsentatoren vermitteln Ihre Botschaft mit professioneller Klarheit und erwecken Ihr Bildungsmaterial zum Leben.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Sprachüberlagerungen hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit hochwertigem Audio, indem Sie unsere Sprachüberlagerungs-Generierungsfunktion nutzen. Wählen Sie aus verschiedenen realistischen AI-Stimmen, um den Ton und Stil Ihrer Lerninhalte perfekt zu treffen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Lernvideo fertig ist, können Sie es problemlos in verschiedenen Formaten herunterladen und teilen. Übermitteln Sie Ihre polierten Bildungsinhalte mit Zuversicht an Ihr Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Unternehmens-Training und Onboarding

.

Verbessern Sie die Mitarbeiterschulung und das Onboarding-Erlebnis mit fesselnden AI-gestützten Videos, die das Wissen und die Teilnahmebereitschaft steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von AI-Bildungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Text-zu-Video-Erstellung, die es Nutzern ermöglicht, Skripte in fesselnde Bildungsvideos mit realistischen AI-Stimmen und AI-Avataren zu verwandeln und so die Inhaltsentwicklung zu optimieren.

Welche Videobearbeitungswerkzeuge bietet HeyGen zur Anpassung von AI-generierten Inhalten?

HeyGen bietet robuste Videobearbeitungswerkzeuge, die es Nutzern ermöglichen, ihre AI-generierten Videos mit Textbefehlen zu verfeinern, Untertitel hinzuzufügen und visuelle Anpassungen vorzunehmen, um qualitativ hochwertige, plattformfertige Videos zu gewährleisten.

Kann ich die AI-generierten Videos von HeyGen in hoher Auflösung herunterladen und teilen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre AI-Videos als hochauflösende MP4-Dateien, einschließlich 4K-Qualitätsoptionen, herunterzuladen. Sie können Ihr AI-Video dann problemlos über soziale Medien oder E-Mail für eine breite Verteilung teilen.

Welche Rolle spielen HeyGens AI-Avatare und AI-Sprachgeneratoren in der Videoproduktion?

HeyGen setzt auf ausgeklügelte AI-Avatar-Technologie und AI-Sprachgeneratoren, um Skripte zum Leben zu erwecken. Dies ermöglicht die Erstellung dynamischer, sprechender Köpfe und synchronisierter Audioinhalte in über 40 Sprachen, was Ihre Bildungsinhalte bereichert.

