Lerninhalts-Generator: Erstellen Sie ansprechende Kurse

Erstellen Sie interaktive Schulungskurse und personalisierte Prüfungen mühelos mit AI-Avataren und transformieren Sie Ihren Unterricht.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges animiertes Erklärvideo vor, das sich an Unternehmensschulungen und Pädagogen richtet und zeigt, wie ein hochmodernes Lerninhalts-Generator die Kursentwicklung vereinfacht. Der visuelle Stil sollte professionell und ansprechend sein, mit dynamischen Bildschirmaufnahmen der Plattform in Aktion, ergänzt durch eine klare, autoritative Erzählung. Dieses Video sollte die 'Text-to-Video aus Skript'-Funktion von HeyGen hervorheben und demonstrieren, wie schnell komplexe Schulungsmaterialien in überzeugende Videolektionen umgewandelt werden können, was unzählige Stunden spart.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Video im Testimonial-Stil für freiberufliche Pädagogen und Kleinunternehmer, die sich darauf freuen, ein AI-Kursentwickler zu werden. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und modern sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer freundlichen, enthusiastischen Stimme. Dieses Stück wird verschiedene HeyGen 'AI-Avatare' zeigen, die ihre positiven Erfahrungen erklären, zusammen mit nahtlosen Übergängen, die die Einfachheit der 'Voiceover-Generierung' hervorheben, um schnell ansprechende, veröffentlichungsfertige Bildungsinhalte zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Anleitungsvideo, das sich an HR-Abteilungen und L&D-Profis richtet, die interaktive Schulungskurse implementieren möchten. Der visuelle Stil muss sauber, anspruchsvoll und benutzerfreundlich sein, mit einer warmen, informativen weiblichen Stimme, die den Zuschauer führt. Dieses Video wird effektiv demonstrieren, wie HeyGens umfangreiche 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' Lernmodule bereichert und wie 'Untertitel/Beschriftungen' die Zugänglichkeit und das Verständnis in diversen Teams sicherstellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein inspirierendes 40-sekündiges Werbevideo für Lehrer und Ersteller von Bildungsinhalten, das hervorhebt, wie einfach sie differenzierte Materialien oder personalisierte Prüfungen erstellen können. Der visuelle Stil sollte dynamisch und visuell ansprechend sein, mit animierten Grafiken und einer motivierenden Stimme. Das Video wird die Vielseitigkeit von HeyGens 'Vorlagen & Szenen' betonen, um schnell vielfältige Bildungsinhalte zu erstellen, und 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' für nahtlose Bereitstellung auf mehreren Lernplattformen demonstrieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Lerninhalts-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihr Wissen sofort in ansprechende, interaktive Lernerfahrungen mit AI und machen Sie die Kursentwicklung effizient und wirkungsvoll für jedes Publikum.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Kernmaterial
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript oder Ihre Unterrichtsinhalte einfügen. Die 'Text-to-Video aus Skript'-Funktion unserer Plattform verwandelt dann Ihren Text in eine dynamische Videogrundlage für Ihr Lernmodul und fungiert als leistungsstarker Lerninhalts-Generator.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Ausbilder
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihren AI-Tutor oder Fachexperten visuell darzustellen. Diese AI-Avatare erwecken Ihre Lektion zum Leben, steigern das Engagement und machen das Lernen persönlich.
3
Step 3
Erweitern Sie mit ansprechenden Elementen
Integrieren Sie überzeugende visuelle Elemente und dynamische Szenen mit unserer umfangreichen Medienbibliothek, um Ihre Inhalte interaktiver zu gestalten. Wenden Sie Vorlagen & Szenen an, um Ihre interaktiven Schulungskurse effektiv zu strukturieren.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihren Kurs
Finalisieren Sie Ihre Inhalte, indem Sie eine professionelle Voiceover-Generierung für Ihren AI-Ausbilder erstellen. Exportieren Sie Ihren vollständigen Kurs, einschließlich Untertiteln, bereit für die nahtlose Integration in jede AI-gestützte Schulungsplattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Bildungsthemen

.

Verwandeln Sie komplexe und herausfordernde Themen in leicht verständliche, AI-gestützte Videolektionen, um das Verständnis für alle Lernenden zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Bemühungen zur Erstellung von Lerninhalten verbessern?

HeyGen verwandelt Skripte in ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren und fortschrittlicher Voiceover-Generierung und dient als innovativer Lerninhalts-Generator. Diese Fähigkeit ermöglicht es Ihnen, dynamisches Lehrmaterial für Lehrer und Schüler einfach zu erstellen.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für einen AI-Kursentwickler?

Als AI-Kursentwickler bietet HeyGen vielseitige Vorlagen & Szenen und AI-Avatare, um überzeugende interaktive Schulungskurse zu entwickeln. Sie können Inhalte einfach anpassen, um differenzierte Materialien für verschiedene Lernende bereitzustellen.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung ansprechender interaktiver Schulungskurse für Schüler?

HeyGen befähigt Lehrer und Schüler, indem es die Erstellung dynamischer interaktiver Schulungskurse mit AI-Avataren und Text-to-Video aus Skript ermöglicht. Dies hilft, komplexe Informationen klar zu vermitteln, mit Funktionen wie Untertiteln/Beschriftungen und Notizen.

Ermöglicht HeyGen die Markenbildung für Lerninhalte?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um sicherzustellen, dass Ihre Bildungs-Videos mit der Identität Ihrer Institution übereinstimmen und als leistungsstarkes Kursautoren-Tool fungieren. Sie können auch Ihre eigenen visuellen Elemente integrieren oder die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für ein professionelles Finish nutzen.

