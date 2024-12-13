Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, ein führender Video Maker für Lernpfade in der Architektur zu sein, der es Ihnen ermöglicht, klare und fesselnde Bildungsinhalte zu produzieren. Mit HeyGen können Sie komplexe Designkonzepte leicht vermitteln oder überzeugende Kundenpräsentationen für Architekten und Bauingenieure erstellen.