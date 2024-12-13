Ja, HeyGen unterstützt die Größenanpassung des Seitenverhältnisses und verschiedene Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Bildungsinhalte für Tutorials zur schlanken Fertigung für jede Plattform optimiert sind. Diese technische Flexibilität ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Schulungssysteme, von internen Lernmanagementsystemen bis hin zu sozialen Medien für Initiativen zur Beseitigung von Verschwendung.