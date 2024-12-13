HeyGen ist darauf ausgelegt, nahtlos in Ihren Marketing-Tech-Stack integriert zu werden und bietet nicht nur leistungsstarke Videoproduktion, sondern auch robuste Video-Hosting-Lösungen. Es bietet wertvolle Video-Engagement-Analysen, um Inhaltsstrategien zu optimieren und die Wirkung innerhalb Ihrer aktuellen Tools zu messen.