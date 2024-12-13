HeyGen glänzt in der Umwandlung von Text-zu-Video aus Skripten, indem es Ihnen ermöglicht, Ihre Ideen mit AI-Avataren und natürlich klingenden Voiceovers zum Leben zu erwecken. Unsere Plattform bietet präzise Kontrolle über die visuellen und auditiven Elemente, sodass hochwertige AI-generierte Skripte nahtlos in polierte Videoinhalte mit Untertiteln übersetzt werden.