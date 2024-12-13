Leadership Message Video Maker: Vermitteln Sie Ihre Vision visuell

Stärken Sie Ihre Unternehmenskommunikation, indem Sie ansprechende Motivationsnachrichten mit AI-Avataren generieren.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Motivationsvideo, in dem ein AI-Avatar aufbauende Unternehmensrichtlinien an interne Teams vermittelt. Der visuelle Stil sollte professionell und ermutigend sein, gepaart mit einer klaren, inspirierenden Stimme, die leicht mit den AI-Avataren von HeyGen generiert werden kann, um eine konsistente Lieferung zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Unternehmenskommunikationsstück, das eine neue Unternehmensinitiative ankündigt und sich an alle Stakeholder und Partner richtet. Das Video sollte eine moderne, saubere visuelle Ästhetik mit einem autoritativen Ton annehmen und effektiv die robusten Vorlagen & Szenen von HeyGen nutzen, um eine polierte, einsatzbereite Präsentation zu bieten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für die Kommunikation der Geschäftsführung, das eine entscheidende Unternehmensvision an Investoren und potenzielle Kunden vermittelt. Der Stil sollte inspirierend und poliert sein, mit einem anspruchsvollen visuellen Hintergrund, der mühelos mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen aus einem Skript zum Leben erweckt wird, um eine effiziente Inhaltserstellung zu ermöglichen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie einen 45-sekündigen Führungstrainingsausschnitt, der einen schnellen Tipp für neue Manager und aufstrebende Führungskräfte bietet. Verwenden Sie einen ansprechenden, lehrreichen visuellen Stil, ergänzt durch eine zugängliche Tonspur, um ein umfassendes Verständnis bei verschiedenen Zuschauern zu gewährleisten, indem Sie präzise Untertitel bereitstellen, die von HeyGen geliefert werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Leadership Message Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Führungsnachrichten. Erstellen Sie in Minuten professionelle, markengerechte Videos, um Ihr Team und Ihre Stakeholder mit fortschrittlicher AI zu inspirieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Nachricht
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Führungsskript eingeben oder einfügen. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Worte in natürlich klingende Sprache zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Nachricht zu übermitteln. Finden Sie den perfekten virtuellen Präsentator, der die Professionalität Ihrer Marke verkörpert.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das Unternehmensbranding, einschließlich Logos und Farben, anwenden. Sie können auch problemlos automatische Untertitel für die Barrierefreiheit hinzufügen.
4
Step 4
Generieren und Teilen
Überprüfen Sie Ihr Video und generieren Sie dann das Endprodukt mit unserem leistungsstarken AI-Videogenerator. Exportieren Sie Ihre professionelle Führungsnachricht bereit für jede Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimierte Unternehmensankündigungen

.

Produzieren Sie schnell ansprechende Videoankündigungen und Updates für verschiedene Plattformen, um die Geschäftsführung und Unternehmenskommunikation zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Unternehmenskommunikation mit kreativen Elementen verbessern?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an professionell gestalteten "Videovorlagen" und robusten "Branding-Kontrollen", um sicherzustellen, dass Ihre "Unternehmenskommunikation" Ihre "Unternehmensmarke" widerspiegelt. Dies ermöglicht die schnelle Erstellung polierter "Führungsnachrichtenvideos".

Welche fortschrittlichen AI-Funktionen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen nutzt fortschrittliche "AI-Avatare" und "Text-zu-Video"-Technologie, die es Ihnen ermöglicht, Skripte effizient in ansprechende Videos zu verwandeln. Dies macht HeyGen zu einem leistungsstarken "AI-Videogenerator" für die Erstellung von "virtuellen Präsentator"-Inhalten.

Wie vereinfacht HeyGen die Produktion von Führungsnachrichtenvideos?

Als führender "Führungsnachrichtenvideo-Macher" vereinfacht HeyGen die Erstellung wirkungsvoller "Geschäftsführungskommunikationen" und "Motivationsnachrichten". Sie können problemlos professionelle Videos erstellen, ohne umfangreiche Bearbeitungserfahrung.

Kann HeyGen mehrsprachige Inhalte für ein globales Publikum unterstützen?

Absolut, HeyGen bietet robuste "mehrsprachige Unterstützung" und automatische "Untertitel", um sicherzustellen, dass Ihre "Unternehmenskommunikation" effektiv ein vielfältiges globales Publikum erreicht. Dies verbessert die Zugänglichkeit und das Engagement für Ihre Videoinhalte.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo