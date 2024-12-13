Erstellen Sie ein 60-sekündiges Führungsvideo, in dem ein CEO seine Vision für das kommende Quartal teilt. Dieses Video, das sich an alle Mitarbeiter und wichtige Stakeholder richtet, sollte einen professionellen und inspirierenden visuellen Stil mit einer selbstbewussten, direkten Stimme haben. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion zur Skript- und Voiceover-Generierung, um eine wirkungsvolle Botschaft zu gestalten, die beim Publikum Anklang findet, und machen Sie vollen Gebrauch von der Plattform als anspruchsvoller Generator für Führungsbotschaftsvideos.

Video Generieren