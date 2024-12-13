HeyGen stellt die vollständige Markenkonsistenz für Führungskommunikationsvideos durch umfassende Branding-Kontrollen sicher. Wenden Sie mühelos das Logo, die Farben und Schriftarten Ihrer Marke auf alle Videoressourcen an und nutzen Sie die Anpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen, um Ihre Markenidentität in jedem Inhalt zu festigen.