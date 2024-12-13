Entfesseln Sie Potenzial mit unserem Video Maker für Führungserkenntnisse

Steigern Sie das Engagement und klären Sie komplexe Erkenntnisse in Ihren Führungsvideos mit dynamischen Text-zu-Video aus Skript-Funktionen.

335/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo für alle Mitarbeiter, das eine neue unternehmensweite Initiative ankündigt. Nutzen Sie HeyGens professionelle Vorlagen & Szenen, um einen polierten, ansprechenden visuellen Stil mit dynamischen Textanimationen zu schaffen. Das Skript für diese positive Ankündigung sollte mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion in ein Video umgewandelt werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Executive-Kommunikationsvideo für Vorstandsmitglieder und wichtige Stakeholder, das die vierteljährlichen Erfolge zusammenfasst. Der visuelle Stil sollte hochwertig und formell sein und relevantes Stockmaterial aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen, um wichtige Punkte zu veranschaulichen. Stellen Sie sicher, dass der finale Export für verschiedene Präsentationsbildschirme mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte optimiert ist.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 30-sekündiges ansprechendes Social-Media-Video für die breite Öffentlichkeit, das eine wichtige Führungserkenntnis aus Ihrem Weg hervorhebt. Der visuelle Stil sollte modern und schnelllebig sein, wobei Text-zu-Video aus Skript für eine schnelle Produktion genutzt wird. Wichtig ist, HeyGens Untertitel/Captions einzufügen, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und die Reichweite auf Plattformen zu maximieren, auf denen der Ton oft ausgeschaltet ist.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video Maker für Führungserkenntnisse funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Führungserkenntnisse in wirkungsvolle Videos, indem Sie AI und professionelle Tools nutzen, um überzeugende Inhalte für Ihr Team und Ihre Organisation zu erstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionellen Vorlage oder fügen Sie Ihr Skript ein, um sofort Videoinhalte zu generieren. Diese leistungsstarke Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre Führungsbotschaft schnell zu skizzieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Führungserkenntnisse mit einem menschlichen Touch zu vermitteln und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft authentisch bei den Zuschauern ankommt.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Integrieren Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens, einschließlich Logos und Farben, um sicherzustellen, dass jedes Führungsvideo Ihre organisatorische Identität und Professionalität verstärkt.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Nutzen Sie die Optionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses und zum Exportieren, um Ihre Führungsvideos für jede Plattform anzupassen und sicherzustellen, dass Ihre Erkenntnisse ein breites Publikum effektiv erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Executive-Kommunikation & Inspiration

.

Erstellen Sie überzeugende Executive-Kommunikations- und Motivationsvideos, die Führungserkenntnisse effektiv vermitteln, Teams inspirieren und die Vision der Organisation vorantreiben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-animierten Führungsvideos?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es Ihnen ermöglicht, professionelle Führungsvideos mit AI-Avataren und fortschrittlicher Text-zu-Video aus Skript-Technologie zu erstellen, die einfachen Text schnell in ansprechende visuelle Inhalte verwandelt.

Welche Branding-Kontrollen sind für Videos zu Führungserkenntnissen verfügbar?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos zu Führungserkenntnissen mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen. Sie können problemlos benutzerdefinierte Logos, Farben anwenden und aus professionellen Vorlagen & Szenen über die intuitive Benutzeroberfläche wählen.

Kann HeyGen Führungskräftetrainingsvideos für verschiedene Plattformen optimieren?

Ja, HeyGen verbessert die Zugänglichkeit von Videos mit automatischen Untertiteln/Captions, um sicherzustellen, dass Ihre Führungskräftetrainingsvideos von allen verstanden werden. Darüber hinaus optimiert die Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen, einschließlich sozialer Medien.

Bietet HeyGen eine Medienbibliothek zur Verbesserung von Executive-Kommunikationsvideos?

Ja, HeyGen integriert eine umfassende Medienbibliothek, die eine reiche Quelle von Stock-Assets bietet, um Ihre Video Maker-Kreationen zu ergänzen. Dies hilft Benutzern, ansprechendere Inhalte für Executive-Kommunikationsvideos zu erstellen, ohne externe Ressourcen zu benötigen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo