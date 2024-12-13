Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Lead-Generierungsvideo, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet und zeigt, wie einfach es ist, professionellen Inhalt zu produzieren. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein, mit diversen AI-Avataren, die prägnante Wertversprechen mit einer freundlichen, klaren AI-Stimme präsentieren. Dieses Video hebt die Kraft der AI-Avatare von HeyGen hervor, um sofort mit dem Publikum in Kontakt zu treten.

