Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Lead-Generierungsvideo, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet und zeigt, wie einfach es ist, professionellen Inhalt zu produzieren. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein, mit diversen AI-Avataren, die prägnante Wertversprechen mit einer freundlichen, klaren AI-Stimme präsentieren. Dieses Video hebt die Kraft der AI-Avatare von HeyGen hervor, um sofort mit dem Publikum in Kontakt zu treten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 45-sekündiges Video für Content-Ersteller und vielbeschäftigte Unternehmer, das die nahtlose Umwandlung von Text zu Video demonstriert. Die Ästhetik sollte modern und lehrreich sein, mit klaren On-Screen-Grafiken und einem dynamischen Hintergrundmusik-Track, um Effizienz zu betonen. Diese Aufforderung veranschaulicht, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion die komplexe Videoproduktion vereinfacht.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie eine überzeugende 60-sekündige AI-Videowerbung für Markenmanager und Werbeagenturen, die sich auf konsistente Markenbotschaften über Kampagnen hinweg konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte elegant, geschäftlich und hochprofessionell sein, mit klaren visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und einer selbstbewussten Stimme. Betonen Sie, wie HeyGens diverse Vorlagen und Szenen Markenbeständigkeit und visuelle Wirkung gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein ansprechendes 15-sekündiges Kurzvideo, das auf Social-Media-Marketer und digitale Strategen zugeschnitten ist und die schnelle Bereitstellung von Inhalten über Plattformen hinweg demonstriert. Die visuelle Umsetzung sollte schnelllebig, visuell vielfältig mit schnellen Schnitten sein und eindrucksvolle Soundbites enthalten, die für verschiedene soziale Kanäle anpassbar sind. Zeigen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis für mühelose Multi-Plattform-Veröffentlichung.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Lead-Generierung Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Lead-Generierungsvideos mit AI. Ziehen Sie neue Interessenten an, präsentieren Sie Ihr Produkt und steigern Sie Konversionen mit professionellen Inhalten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript für ein sofortiges Video
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Text in unseren Text-zu-Video-Generator einfügen, der Ihre Eingabe schnell in dynamische Videoszenen umwandelt und die Grundlage für Ihre Lead-Generierungsinhalte legt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihrer Lead-Generierungsbotschaft ein professionelles und ansprechendes Gesicht zu verleihen.
3
Step 3
Wenden Sie die visuelle Identität Ihrer Marke an
Stellen Sie sicher, dass Ihre Inhalte sofort erkennbar sind, indem Sie Ihre einzigartigen Marken-Vorlagen und Farben einbinden, um Ihre Unternehmensidentität mit professionellem Glanz zu verstärken.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video für Leads
Laden Sie Ihr fertiges Video in optimierten Formaten herunter, bereit für die sofortige Verbreitung über Plattformen wie soziale Medien, um Ihre Lead-Generierungsbemühungen zu unterstützen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende AI-gestützte Videos, um Vertrauen aufzubauen und Interessenten in treue Kunden zu verwandeln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie befähigt HeyGen Benutzer zur Erstellung von AI-Videos?

HeyGen ist ein führender AI-Video-Generator, der die Videoproduktion vereinfacht, indem er Benutzern ermöglicht, Skripte in professionelle Videos mit realistischen AI-Avataren und einer intuitiven Benutzeroberfläche zu verwandeln, was die komplexe Produktion mühelos macht.

Kann HeyGen bei der Produktion von Marken-Marketingvideos helfen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben zu integrieren und vorgefertigte Vorlagen zu nutzen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Marketingvideos eine konsistente, professionelle Markenidentität beibehalten.

Welche Fähigkeiten machen HeyGen zu einem effektiven Text-zu-Video-Generator?

HeyGen glänzt als Text-zu-Video-Generator, indem es geschriebene Skripte in ansprechende visuelle Inhalte mit hochwertigen AI-Sprachgenerator-Optionen umwandelt. Seine intelligente Automatisierung vereinfacht die Produktion verschiedener Videoarten erheblich, einschließlich Kurzvideos.

Wie kann HeyGen für Lead-Generierung und AI-Videowerbung genutzt werden?

HeyGen dient als leistungsstarker Lead-Generierung Video Maker, der es Unternehmen ermöglicht, schnell überzeugende AI-Videowerbungen und Verkaufsvideos zu erstellen. Diese können für verschiedene Plattformen optimiert werden, um Engagement zu fördern und die Aufmerksamkeit des Publikums effektiv zu erfassen.

