Lead-Generierung Ad Video Maker: Steigern Sie Ihre Kampagnen mit AI

Erzeugen Sie hochkonvertierende Social-Media-Anzeigen mit AI-Avataren, um Ihre Lead-Conversion-Raten erheblich zu verbessern.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Erzählvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die mit der Videoproduktion kämpfen, und betonen Sie einen warmen, authentischen visuellen Stil mit sanfter Beleuchtung und einer freundlichen, ermutigenden Stimme. Die Geschichte folgt einem Geschäftsinhaber, der die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen entdeckt und zeigt, wie einfach es ist, schriftliche Ideen in professionellen Videomarketing-Inhalt zu verwandeln, ohne komplexe Bearbeitung, was ihnen letztendlich hilft, mehr Leads zu generieren und ihr Geschäft zu erweitern.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein dynamisches und trendiges 15-Sekunden-Social-Media-Werbevideo für Content-Ersteller, das eine spielerische, nutzergenerierte Content-Ästhetik (UGC) mit populärer Hintergrundmusik und schnellen, wirkungsvollen Übergängen zeigt. Der Prompt sollte zeigen, wie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen eine schnelle Produktion von frischem, teilbarem Inhalt ermöglichen, was es unglaublich einfach macht, scroll-stoppende "UGC Video Ads" zu erstellen, die bei Online-Communities Anklang finden und Engagement fördern.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein informatives 60-Sekunden-Erklärvideo für globale Marketer, das einen sauberen, klaren Animationsstil mit professioneller, mehrsprachiger Voiceover-Generierung nutzt, um die Leistungsfähigkeit von HeyGen zu demonstrieren. Die Erzählung führt die Zuschauer durch den Prozess der Erstellung von wirkungsvollen "AI Video Ads", die in jeder Sprache lokalisiert werden können, und erklärt, wie präzise Voiceover-Generierung sicherstellt, dass Ihre Botschaft in verschiedenen internationalen Märkten perfekt verstanden wird, um Reichweite und Wirkung zu erhöhen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Lead-Generierung Ad Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos leistungsstarke Lead-Generierung Ad Videos mit unserem AI-gestützten Video Maker, der Marketern hilft, mehr Leads zu erfassen und ihre Kampagnen zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie damit, Ihre "Videoskripte" direkt in die Plattform zu schreiben oder einzufügen. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihren Text in dynamische visuelle Inhalte.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "AI-Avataren" oder AI-Schauspielern, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre Botschaft mit einer professionellen und ansprechenden Präsenz zu übermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Untertitel hinzu
Erhöhen Sie Ihre Anzeige, indem Sie benutzerdefiniertes Branding, relevantes Stock-Material einfügen und automatische "Untertitel" über unsere Untertitel/Untertitel-Funktion generieren, um eine breitere Reichweite und Zugänglichkeit zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Anzeige
Finalisieren Sie Ihre "AI-Videoanzeigen", indem Sie unsere Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um sie für verschiedene Plattformen zu optimieren und maximale Wirkung für Ihre Lead-Generierungsbemühungen zu erzielen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie fesselnde Kunden-Testimonial-Videos

Nutzen Sie AI, um authentische Erfolgsgeschichten von Kunden zu erstellen, die Vertrauen aufbauen und Interessenten in wertvolle Leads umwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von fesselnden AI-Videoanzeigen für Marketer?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Videoanzeigen-Ersteller, der es Marketern ermöglicht, Skripte mühelos in überzeugende AI-Videoanzeigen zu verwandeln. Sie können AI-Avatare und eine Vielzahl von Videovorlagen nutzen, um leistungsstarke Inhalte zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und die Lead-Generierung steigern.

Kann HeyGen realistische AI-Avatare für diverse Videomarketing-Bedürfnisse generieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Nutzern, realistische AI-Avatare und AI-Schauspieler aus Text zu erstellen, die perfekt für verschiedene Videomarketing-Initiativen geeignet sind. Diese AI-Avatare können Ihre Videoskripte mit natürlichen Ausdrücken und Voiceovers präsentieren, was Ihre Markenfilme und Erklärvideos verbessert.

Welche Arten von kreativen Werbevideos kann HeyGen mir schnell produzieren helfen?

HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, schnell verschiedene kreative Werbevideos zu produzieren, einschließlich UGC-Videoanzeigen und überzeugender Produktvideos. Seine umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen und der Drag-and-Drop-Editor vereinfachen den Prozess, ideal für Kurzvideos und kreative Tests.

Bietet HeyGen Anpassungsoptionen für markenspezifische Videoanzeigen-Kampagnen?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre AI-Videoanzeigen perfekt mit Ihrer Markenidentität für jede Werbekampagne übereinstimmen. Sie können Vorlagen anpassen, Ihr Logo einfügen und sogar Inhalte mit verschiedenen Voiceovers und Untertiteln lokalisieren, um ein globales Publikum zu erreichen.

