Launch-Training-Video-Generator: Transformieren Sie L&D mit AI

Erstellen Sie ansprechende Schulungsvideos für das Mitarbeiter-Onboarding in Minuten mit Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Werbevideo, das sich an Marketingteams und Produktmanager richtet und die Kraft eines "Text-zu-Video-Generators" veranschaulicht, um schnell fesselnde Ankündigungen zu erstellen. Verwenden Sie helle, energiegeladene Visuals mit einem aufmunternden Soundtrack, der zeigt, wie vorgefertigte "Vorlagen & Szenen" mühelos jedes Produktkonzept für einen "Launch-Training-Video-Generator" zum Leben erwecken können.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein klares und prägnantes 60-Sekunden-Anleitungsvideo für Kleinunternehmer und Spezialisten für interne Kommunikation. Dieses Video, mit seinem klaren, leicht verständlichen visuellen Stil und einer freundlichen Erzählung, wird demonstrieren, wie unsere "AI-Videoplattform" die Erstellung von "Anleitungen" oder SOPs vereinfacht, indem sie fortschrittliche "Voiceover-Generierung" für professionelle, mehrsprachige Erklärungen nutzt.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein schnelles 20-Sekunden-Social-Media-Reel vor, das für Content-Ersteller und Social-Media-Manager konzipiert ist. Dieses Reel, mit modernen, schnellen Schnitten und einem lebhaften, trendigen Soundtrack, wird zeigen, wie ein "AI-Video-Generator" einfache "Text-zu-Video"-Eingaben in "atemberaubende Visuals" verwandelt, unterstützt durch eine umfangreiche "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für unbegrenzte kreative Möglichkeiten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Training-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende und informative Schulungsvideos mit unserer AI-gestützten Plattform, die Text und Ideen in hochwertige visuelle Inhalte verwandelt, ohne teure Ausrüstung zu benötigen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Erstellen Sie Ihr Schulungsvideo, indem Sie Texteingaben in unseren Text-zu-Video-Generator eingeben, der Ihr Skript intelligent in dynamische visuelle Inhalte umwandelt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie einen AI-Avatar als Gesicht Ihres Schulungsvideos, der Ihr Skript mit natürlichen Ausdrücken und AI-gestützten Voiceovers zum Leben erweckt.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Stil
Wenden Sie Ihren gewünschten visuellen Stil mit unserer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen & Szenen an, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsinhalte professionell und markengerecht sind.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Exportieren Sie Ihr fertiges Schulungsvideo als hochauflösende MP4-Datei, bereit zur Verteilung an Ihre L&D-Teams oder für das sofortige Mitarbeiter-Onboarding.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und motivieren Sie Ihr Publikum mit motivierenden Videos

Produzieren Sie wirkungsvolle motivierende Inhalte, die Ihre Lernenden stärken und ermutigen, und schaffen Sie eine positive Lernumgebung.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Schulungsvideos aus Text zu erstellen?

Der AI-Video-Generator von HeyGen verwandelt Ihre Texteingaben in beeindruckende, AI-generierte Schulungsvideos. Nutzen Sie unsere realistischen AI-Avatare und AI-Voiceovers, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken, was die Videoerstellung mühelos und äußerst ansprechend macht.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet eine robuste Suite kreativer Werkzeuge, einschließlich Zugriff auf vorgefertigte Vorlagen, Sticker und Grafiken. Sie können mit verschiedenen Schriftarten und Farbschemata experimentieren oder sogar eigene Animationen erstellen, um visuell beeindruckende Schulungsinhalte mit Leichtigkeit zu produzieren.

Kann ich hochwertige Schulungsvideos ohne umfangreiche Ausrüstung erstellen?

Ja, HeyGen ist eine intuitive AI-Videoplattform, die es Ihnen ermöglicht, hochwertige Schulungsvideos und Anleitungen zu erstellen, ohne teure Ausrüstung zu benötigen. Unsere generative AI vereinfacht die Videoerstellung und liefert professionelle Ergebnisse direkt aus Ihrem Browser.

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung verschiedener Schulungsinhalte?

HeyGen vereinfacht die Erstellung vielfältiger Schulungsinhalte, von Mitarbeiter-Onboarding-Videos bis hin zu detaillierten SOPs. Unser Text-zu-Video-Generator hilft L&D-Teams, komplexe Informationen effizient in ansprechende Videos zu verwandeln.

