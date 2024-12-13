Launch-Event-Promo-Video-Maker für beeindruckende Produktpräsentationen

Steigern Sie Ihre Marketingkampagnen mit dynamischen Werbevideos. Nutzen Sie die Sprachgenerierung, um Ihr Publikum zu fesseln.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo, das potenzielle Kunden und Frühnutzer anspricht und eine aufregende neue Produkteinführung präsentiert. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und modern sein, begleitet von mitreißender Hintergrundmusik und einer klaren, begeisterten Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird und die wichtigsten Vorteile hervorhebt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer und Vermarkter richtet, die ihre Marketingkampagnen optimieren möchten. Verwenden Sie einen professionellen und sauberen visuellen Stil mit inspirierender Unternehmensmusik und integrieren Sie HeyGens Vorlagen- und Szenenfunktion, um schnell ansprechende Inhalte zu erstellen, die die Einfachheit der Erstellung von Werbevideos erklären.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 60-sekündiges Eventvideo, das für Teilnehmer und Community-Mitglieder gedacht ist und das Wesen einer kürzlichen Veranstaltung oder eines bevorstehenden Events einfängt. Der visuelle und akustische Stil sollte erzählerisch geprägt sein, mit dynamischen Schnitten und einer Mischung aus Musik und natürlichen Geräuschen, wobei HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zur Verbesserung der visuellen Darstellung genutzt wird und Untertitel für Barrierefreiheit hinzugefügt werden.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine schnelle 20-sekündige Social-Media-Anzeige, die auf vielbeschäftigte Fachleute zugeschnitten ist und einen schnellen Gewinn oder ein zeitlich begrenztes Angebot bewirbt. Dieses Video benötigt einen aufmerksamkeitsstarken, prägnanten visuellen Stil mit einem eingängigen Jingle und fettem Text auf dem Bildschirm, wobei HeyGens Größenanpassung und Exporte genutzt werden, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren und effektiv ein breiteres Publikum zu erreichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Launch-Event-Promo-Video-Maker

Erstellen Sie mühelos überzeugende Werbevideos für Ihre Produkteinführungen und Marketingkampagnen mit HeyGens intuitivem Video-Editor, der darauf ausgelegt ist, Ihr Publikum zu fesseln.

1
Step 1
Erstellen Sie aus einer Vorlage
Starten Sie Ihr Projekt schnell mit unseren vorgefertigten Vorlagen & Szenen, die perfekt für jeden Bedarf eines Promo-Video-Makers geeignet sind. Wählen Sie ein Design, das zu Ihrem Launch-Event passt, um sofort den richtigen Ton und das richtige Thema zu setzen.
2
Step 2
Fügen Sie fesselnde Sprachaufnahmen hinzu
Steigern Sie die Wirkung Ihres Videos mit professioneller Sprachgenerierung. Fügen Sie einfach eine überzeugende Erzählung hinzu, um Ihr Produkt oder Ihre Veranstaltungsdetails zu erklären und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und effektiv gehört wird.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Bewahren Sie die Markenkonsistenz über Ihre Marketingkampagnen hinweg, indem Sie Branding-Kontrollen nutzen, um Ihr Logo und spezifische Farbschemata zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Werbevideos sofort erkennbar und professionell sind.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Werbevideos
Bereiten Sie Ihre finalen Werbevideos für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung und Exporten vor. Teilen Sie Ihre polierten Inhalte über soziale Medien und andere Kanäle, um die Reichweite Ihres Events zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Gestalten Sie inspirierende Launch-Ankündigungen

.

Entwerfen Sie dynamische und inspirierende Videoankündigungen für Ihre Produkteinführung, um Vorfreude und Begeisterung bei Ihrer Zielgruppe zu wecken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung überzeugender Werbevideos für meine Marke?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos "Werbevideos zu erstellen" mit "vorgefertigten Vorlagen" und AI-Avataren. Wandeln Sie einfach Ihr Skript in ein professionelles Video um, was den Prozess der Produktion hochwertiger "Werbevideos" vereinfacht und effizient macht.

Welche fortschrittlichen AI-Bearbeitungstools bietet HeyGen für Launch-Event-Promo-Videos?

HeyGen integriert leistungsstarke "AI-Bearbeitungstools" wie Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten und realistische AI-Avatare, um Ihre "Launch-Event-Promo-Videos" zu verbessern. Sie können auch natürliche "Sprachaufnahmen" und Untertitel für ein zugängliches und ansprechendes Endprodukt generieren.

Kann HeyGen effektiv Videos für verschiedene Marketingkampagnen und Social-Media-Plattformen generieren?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, "Videos zu generieren", die auf verschiedene "Marketingkampagnen" und "Social-Media"-Kanäle zugeschnitten sind, mit Größenanpassung und Exporten. Passen Sie Ihre Inhalte mit Branding-Kontrollen an, um Konsistenz über alle "Produkteinführungen" und digitalen Plattformen hinweg sicherzustellen.

Bietet HeyGen vorgefertigte Vorlagen und lizenzfreie Assets, um Werbevideo-Anzeigen schnell zu starten?

Ja, HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek von "vorgefertigten Vorlagen" und umfangreichen "lizenzfreien Assets", um Ihnen zu helfen, schnell wirkungsvolle "Werbevideo-Anzeigen" zu gestalten. Unsere Medienbibliothek unterstützt Ihre kreative Vision und macht es einfach, "Musik hinzuzufügen" und visuelle Elemente in Ihre Projekte zu integrieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo