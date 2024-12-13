Ja, HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek von "vorgefertigten Vorlagen" und umfangreichen "lizenzfreien Assets", um Ihnen zu helfen, schnell wirkungsvolle "Werbevideo-Anzeigen" zu gestalten. Unsere Medienbibliothek unterstützt Ihre kreative Vision und macht es einfach, "Musik hinzuzufügen" und visuelle Elemente in Ihre Projekte zu integrieren.