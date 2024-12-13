Sprachtrainings-Video-Generator: Erstellen Sie AI-gestützte Kurse

Erstellen Sie ansprechende Konversations-Sprachlernvideos mit realistischen AI-Avataren und authentischer Aussprache, die effektives Training ermöglichen.

566/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Konversations-Sprachlernvideo für fortgeschrittene Schüler, das sich auf häufige soziale Interaktionen wie das Bestellen von Kaffee oder das Fragen nach dem Weg konzentriert. Das Video sollte realistische, AI-gestützte Dialogszenen in alltäglichen Umgebungen zeigen, präsentiert mit dynamischen Visuals, die fließend übergehen, und natürlicher Voiceover-Generierung, die es den Lernenden ermöglicht, Hör- und Sprechfähigkeiten effektiv zu üben. HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten wird entscheidend sein, um diese authentischen Gespräche zu skripten und zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein lebendiges 30-sekündiges Video für junge Lernende, das sich auf Vokabelanimationen zu Tieren konzentriert. Der visuelle Stil sollte farbenfroh und ansprechend sein, mit spielerischen Charakterdesigns, die visuelle Wortassoziationen nutzen, um neue Begriffe mit einprägsamen Bildern zu verknüpfen, während das Audio eine fröhliche, begeisterte Stimme bietet. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um lebendige Grafiken und Hintergrundelemente zu integrieren, die den Vokabelerwerb unterhaltsam und interaktiv machen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Trainingsvideo für Fachleute, die Business-Englisch für internationale Zusammenarbeit lernen, und demonstrieren Sie, wie man ein virtuelles Meeting leitet. Der visuelle Stil sollte poliert und professionell sein, mit klaren eingeblendeten Texten, die wichtige Phrasen hervorheben, und das Audio sollte eine klare, selbstbewusste Voiceover-Generierung bieten. Nutzen Sie HeyGens Untertitel, um das Verständnis für diverse Lernende zu verbessern und ein ansprechendes und informatives Video zu erstellen, das effektives Lernen und Entwicklung unterstützt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Sprachtrainings-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und lokalisierte Sprachtrainingsvideos mit AI-Avataren und fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie für authentische Lernerfahrungen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Sprachunterrichtsinhalte. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Fähigkeiten, um Ihr Skript in ein dynamisches Video zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare, um Ihre Sprachlektionen zu präsentieren und den Inhalt für Lernende ansprechender und persönlicher zu gestalten.
3
Step 3
Generieren Sie mehrsprachige Voiceovers
Produzieren Sie automatisch natürlich klingende Voiceovers für Ihr Skript mit unserer robusten Voiceover-Generierung, die authentische Aussprache für diverse Sprachen sicherstellt.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Sprachtrainingsvideo. Nutzen Sie unsere Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen, um Ihre hochauflösende MP4-Datei zu teilen und immersive Sprachlernerfahrungen zu schaffen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnell konversationelle Sprachinhalte

.

Produzieren Sie rasch kurze, ansprechende Sprachlektionen oder Werbeclips für soziale Medien, mit AI-gestützten Dialogen und authentischer Aussprache für Lernende.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von ansprechenden Trainingsvideos mit AI?

HeyGen macht es mühelos, Ihren **Text in Video AI** zu verwandeln, indem es realistische **AI-Avatare** nutzt. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen generiert professionelle **Trainingsvideos** mit synchronisierten Voiceovers und natürlichem Lippen-Synchron, wodurch komplexe Produktionen entfallen.

Kann HeyGen mehrsprachige Sprachtrainingsvideos für diverse Zielgruppen erstellen?

Absolut. HeyGen ist ein leistungsstarker **Sprachtrainings-Video-Generator**, der Inhalte in über **175+ Sprachen und Dialekten** erstellen kann. Seine robusten **Lokalisierungs**-Funktionen sorgen dafür, dass Ihre Videos weltweit Anklang finden, komplett mit authentischer Aussprache und **AI-Voiceovers**.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Steigerung der Video-Interaktivität?

HeyGen bietet eine Vielzahl kreativer Werkzeuge, darunter anpassbare **Vorlagen**, diverse **AI-Avatare** und Optionen zum Hinzufügen von **Dialogen und Soundeffekten**. Sie können auch einfach **Szenenerstellung** nutzen, um dynamische und **ansprechende Videos** zu erstellen, die Ihr Publikum fesseln.

Ist es einfach, Textvorgaben in professionelle Videos mit HeyGen zu verwandeln?

Ja, HeyGen macht es unglaublich einfach, Ihre **Textvorgaben** in ausgefeilte Videos zu verwandeln. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie einen passenden **AI-Avatar**, und unsere fortschrittliche **Text-zu-Video-AI**-Technologie generiert ein professionelles Video mit **synchronisiertem Audio** und Visuals, perfekt für jeden Inhaltsbedarf.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo