Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Demonstrationsvideo für Sprachschullehrer, das zeigt, wie HeyGen als AI-Video-Generator funktioniert. Der visuelle Stil sollte elegant und lehrreich sein, mit einem freundlichen AI-Avatar, der den Prozess der Erstellung ansprechender Sprachlektionen erklärt. Der Audiostil wird klar und prägnant sein und HeyGens Voiceover-Generierung nutzen, um jeden Schritt zu artikulieren.

