Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Lehrvideo für Anfänger in einer neuen Sprache, das die korrekte Verwendung von Verben im Präsens erklärt. Das Video sollte einen freundlichen KI-Avatar zeigen, der klare, auf dem Bildschirm angezeigte Beispiele mit lebendigen KI-Visuals und einem sauberen, animierten Textstil präsentiert. Nutzen Sie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion, um nahtlos den Lehrinhalt zu erstellen, ergänzt durch präzise "Voiceover-Generierung" für optimale Klarheit, um "Grammatiklektionen" hochgradig zugänglich zu machen.

