Zielgerichtet auf Content-Ersteller, die bestehendes vertikales Filmmaterial schnell für horizontale Plattformen anpassen müssen, erstellen Sie ein 1-minütiges Informationsvideo. Visuell sollte dieses Video elegant sein und einen klaren, schrittweisen Prozess mit einer selbstbewussten, neutralen Stimme demonstrieren. Der Hauptfokus liegt darauf, zu zeigen, wie HeyGens Fähigkeit zur Größenanpassung und zum Export von Seitenverhältnissen nahtlos Hochformatvideos in Querformat umwandelt und die professionellen Ergebnisse hervorhebt, die beim Anpassen von Seitenverhältnissen für breitere Bildschirme erzielt werden können.

Video Generieren