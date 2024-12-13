Querformat-Video-Generator: Hochformat in Breitbild umwandeln

Wandeln Sie jedes Hochformatvideo mühelos in ein atemberaubendes Querformat um, indem Sie HeyGens fortschrittliche Größenanpassung und Exporte für perfekte Social-Media-Teilenutzung nutzen.

Zielgerichtet auf Content-Ersteller, die bestehendes vertikales Filmmaterial schnell für horizontale Plattformen anpassen müssen, erstellen Sie ein 1-minütiges Informationsvideo. Visuell sollte dieses Video elegant sein und einen klaren, schrittweisen Prozess mit einer selbstbewussten, neutralen Stimme demonstrieren. Der Hauptfokus liegt darauf, zu zeigen, wie HeyGens Fähigkeit zur Größenanpassung und zum Export von Seitenverhältnissen nahtlos Hochformatvideos in Querformat umwandelt und die professionellen Ergebnisse hervorhebt, die beim Anpassen von Seitenverhältnissen für breitere Bildschirme erzielt werden können.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 1,5-minütiges Anleitungsvideo für Marketer, die Videoinhalte für verschiedene Plattformen umnutzen möchten. Der visuelle Stil sollte schnell und lebendig sein, mit Texteinblendungen auf dem Bildschirm, um wichtige Aktionen zu betonen, begleitet von einer energiegeladenen Voiceover-Generierung. Dieses Video wird effektiv veranschaulichen, wie man Videos dreht und die Größe ändert, und die Effizienz von HeyGen bei der Anpassung von Inhalten an unterschiedliche Anforderungen demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges Tutorial für Kleinunternehmer, die neu im Video-Editing sind, und zeigen Sie die Einfachheit der Umwandlung von Konzepten in professionelle Querformatvideos. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und benutzerfreundlich sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und einem zugänglichen AI-Avatar-Präsentator. Diese Aufforderung betont HeyGen als intuitiven Online-Video-Editor, der die Erstellung von hochauflösenden Ausgabevideos erleichtert und die Erstellung von Querformatvideos für jedermann zugänglich macht.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 1,5-minütiges technisches Demonstrationsvideo für Unternehmensschulungen, das erklärt, wie man schnell ansprechende Schulungsinhalte erstellt. Das visuelle Design sollte modern und einfach sein, mit präziser Voiceover-Erzählung und vor allem automatischen Untertiteln für verbesserte Zugänglichkeit. Dieses Video wird die Leistungsfähigkeit der AI-Videoerstellung von HeyGen bei der Erstellung von polierten Inhalten unterstreichen und sicherstellen, dass das Endprodukt in einem universell kompatiblen MP4-Format geliefert wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Querformat-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre vertikalen Videos oder erstellen Sie neue im perfekten Querformat für jede Plattform und sorgen Sie für eine hochwertige Ausgabe.

1
Step 1
Laden Sie Ihr Video hoch
Beginnen Sie, indem Sie Ihr `Video hochladen` oder aus unserer vielfältigen `Medienbibliothek/Stock-Unterstützung` wählen, um mit der Umwandlung in Querformat zu beginnen.
2
Step 2
Wählen Sie das Querformat-Seitenverhältnis
Nutzen Sie unsere Funktion zur `Größenanpassung und Exporte von Seitenverhältnissen`, um mühelos `Hochformatvideo in Querformat umzuwandeln` mit einem Klick und den perfekten Rahmen zu setzen.
3
Step 3
Verfeinerungen anwenden
Sorgen Sie für perfekte Rahmung, indem Sie unsere `Video-Editor`-Tools verwenden, um `Video zu vergrößern` oder `Video zuzuschneiden`, und optimieren Sie die visuellen Elemente für eine optimale Querformatpräsentation.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Kreation
Finalisieren Sie Ihr Projekt und `exportieren` Sie Ihr atemberaubendes Querformatvideo mit unserer Funktion zur `Größenanpassung und Exporte von Seitenverhältnissen`, um eine `hochauflösende Ausgabe` zu erhalten, die für jede Plattform bereit ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement bei Schulungen mit AI-Video

Verbessern Sie das Lernen und die Behaltensquote, indem Sie professionelle Schulungsvideos im Querformat mit AI erstellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen ein Hochformatvideo in Querformat umwandeln?

HeyGen fungiert als intuitiver Querformat-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Hochformatvideos einfach in Querformat umzuwandeln. Sein leistungsstarker Video-Editor ermöglicht es Ihnen, Seitenverhältnisse anzupassen, die Größe zu ändern oder sogar Ihr Video zu drehen, um es perfekt an verschiedene Plattformen anzupassen.

Welche Ausgabeoptionen bietet HeyGen für angepasste Videos?

HeyGen unterstützt Multi-Format-Ausgaben für Ihre angepassten Videos und sorgt so für Vielseitigkeit auf verschiedenen Plattformen. Sie können Ihr Video im Standard-MP4-Format mit hochauflösender Ausgabe exportieren, optimiert für das Teilen auf verschiedenen Social-Media-Kanälen.

Unterstützt der AI-Video-Editor von HeyGen erweiterte Funktionen wie das Zuschneiden?

Ja, der AI-Video-Editor von HeyGen bietet robuste Funktionen, einschließlich der Möglichkeit, Videos präzise zuzuschneiden. Als Online-Video-Editor vereinfacht er den Prozess des Hochladens Ihres Videos und der Verfeinerung seiner Komposition mit intelligenten AI-Tools.

Können Benutzer mit HeyGen Text zu ihren Videos hinzufügen?

Absolut, der Online-Video-Editor von HeyGen ermöglicht es Benutzern, einfach Text zu ihren Videos hinzuzufügen, um die Botschaft und das Branding zu verbessern. Diese Funktion bietet kreative Kontrolle, um Ihre Inhalte effektiv anzupassen.

