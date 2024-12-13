Querformat-Video-Generator: Hochformat in Breitbild umwandeln
Wandeln Sie jedes Hochformatvideo mühelos in ein atemberaubendes Querformat um, indem Sie HeyGens fortschrittliche Größenanpassung und Exporte für perfekte Social-Media-Teilenutzung nutzen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 1,5-minütiges Anleitungsvideo für Marketer, die Videoinhalte für verschiedene Plattformen umnutzen möchten. Der visuelle Stil sollte schnell und lebendig sein, mit Texteinblendungen auf dem Bildschirm, um wichtige Aktionen zu betonen, begleitet von einer energiegeladenen Voiceover-Generierung. Dieses Video wird effektiv veranschaulichen, wie man Videos dreht und die Größe ändert, und die Effizienz von HeyGen bei der Anpassung von Inhalten an unterschiedliche Anforderungen demonstrieren.
Erstellen Sie ein 2-minütiges Tutorial für Kleinunternehmer, die neu im Video-Editing sind, und zeigen Sie die Einfachheit der Umwandlung von Konzepten in professionelle Querformatvideos. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und benutzerfreundlich sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und einem zugänglichen AI-Avatar-Präsentator. Diese Aufforderung betont HeyGen als intuitiven Online-Video-Editor, der die Erstellung von hochauflösenden Ausgabevideos erleichtert und die Erstellung von Querformatvideos für jedermann zugänglich macht.
Erstellen Sie ein 1,5-minütiges technisches Demonstrationsvideo für Unternehmensschulungen, das erklärt, wie man schnell ansprechende Schulungsinhalte erstellt. Das visuelle Design sollte modern und einfach sein, mit präziser Voiceover-Erzählung und vor allem automatischen Untertiteln für verbesserte Zugänglichkeit. Dieses Video wird die Leistungsfähigkeit der AI-Videoerstellung von HeyGen bei der Erstellung von polierten Inhalten unterstreichen und sicherstellen, dass das Endprodukt in einem universell kompatiblen MP4-Format geliefert wird.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Fesselnde Social-Media-Videos.
Erstellen und passen Sie schnell Videos für verschiedene Social-Media-Plattformen im Querformat an.
Hochleistungsfähige Videoanzeigen erstellen.
Produzieren Sie schnell effektive Querformat-Videoanzeigen mit AI, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen ein Hochformatvideo in Querformat umwandeln?
HeyGen fungiert als intuitiver Querformat-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Hochformatvideos einfach in Querformat umzuwandeln. Sein leistungsstarker Video-Editor ermöglicht es Ihnen, Seitenverhältnisse anzupassen, die Größe zu ändern oder sogar Ihr Video zu drehen, um es perfekt an verschiedene Plattformen anzupassen.
Welche Ausgabeoptionen bietet HeyGen für angepasste Videos?
HeyGen unterstützt Multi-Format-Ausgaben für Ihre angepassten Videos und sorgt so für Vielseitigkeit auf verschiedenen Plattformen. Sie können Ihr Video im Standard-MP4-Format mit hochauflösender Ausgabe exportieren, optimiert für das Teilen auf verschiedenen Social-Media-Kanälen.
Unterstützt der AI-Video-Editor von HeyGen erweiterte Funktionen wie das Zuschneiden?
Ja, der AI-Video-Editor von HeyGen bietet robuste Funktionen, einschließlich der Möglichkeit, Videos präzise zuzuschneiden. Als Online-Video-Editor vereinfacht er den Prozess des Hochladens Ihres Videos und der Verfeinerung seiner Komposition mit intelligenten AI-Tools.
Können Benutzer mit HeyGen Text zu ihren Videos hinzufügen?
Absolut, der Online-Video-Editor von HeyGen ermöglicht es Benutzern, einfach Text zu ihren Videos hinzuzufügen, um die Botschaft und das Branding zu verbessern. Diese Funktion bietet kreative Kontrolle, um Ihre Inhalte effektiv anzupassen.