Erstellen Sie ein 45-sekündiges, freundliches Onboarding-Video für neue Bewohner, das sie herzlich in ihrem neuen Zuhause willkommen heißt und die wesentlichen Gemeinschaftsrichtlinien vorstellt. Dieser ansprechende Clip sollte einen einladenden AI-Avatar zeigen, der die wichtigsten Informationen mit einer professionellen, aber zugänglichen Stimme aus einem detaillierten Skript vermittelt, und dabei einen hellen und sauberen visuellen Stil beibehalten, der zu einem Vermieter-Onboarding-Video passt.

Video Generieren