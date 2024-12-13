HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und die Schriftarten Ihres Unternehmens direkt in Ihre Videoinhalte zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Video ein professionelles, markenkonformes Erscheinungsbild beibehält und Ihre Markenidentität in allen Erklärvideos und Marketingmaterialien verstärkt.