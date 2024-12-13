Landingpage-Video-Generator: Steigern Sie Konversionen mit AI

Erzielen Sie mühelos höhere Konversionen und Engagement mit den Text-zu-Video aus Skript-Funktionen.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges prägnantes und wirkungsvolles Video, das sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet und zeigt, wie ein Landingpage-Video-Generator zu höheren Konversionen führen kann. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einer selbstbewussten und klaren Voiceover, die aus einem Skript generiert wird und die Einfachheit der Nutzung von HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion hervorhebt, um schnell ansprechende Inhalte zu produzieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges ansprechendes Erklärvideo für Marketingteams und Produktmanager, das zeigt, wie AI-Avatare ihre Videomarketing-Kampagnen verbessern können. Verwenden Sie einen modernen und freundlichen visuellen Stil, gepaart mit einer begeisterten Audio-Präsentation von einem AI-Avatar, der die Produktvorteile klar artikuliert und die Kraft von HeyGens AI-Avataren für dynamische Präsentationen veranschaulicht.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges dynamisches Video, das sich an Agenturen und Content-Ersteller richtet und die Vielseitigkeit von HeyGens Videovorlagen und Branding-Elementen für schnelle und konsistente Inhaltserstellung hervorhebt. Der visuelle Stil sollte elegant und visuell reichhaltig sein, mit beschwingter Hintergrundmusik, die betont, wie Nutzer die umfangreichen Vorlagen & Szenen nutzen können, um die Markenidentität mühelos zu wahren.
Beispiel-Prompt 3
Konzipieren Sie ein 30-sekündiges direktes und informatives Video für Unternehmer und Online-Kurs-Ersteller, das sich auf die Steigerung der Lead-Generierung durch zugängliche Videoinhalte konzentriert. Das visuelle Design sollte einfach und leicht nachvollziehbar sein, mit einem freundlichen, gesprächigen Ton im Voiceover, das speziell die Nützlichkeit von HeyGens automatischen Untertiteln für eine breitere Reichweite und Engagement zeigt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Landingpage-Video-Generator funktioniert

Produzieren Sie schnell ansprechende Videos für Ihre Landingpages mit AI, die darauf ausgelegt sind, Aufmerksamkeit zu erregen und Ergebnisse zu erzielen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript oder Ihre Idee ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr vorhandenes Skript oder eine kurze Idee für Ihr Landingpage-Video einfügen. HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion wird Ihren Text in eine dynamische Videogrundlage umwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke oder Botschaft zu repräsentieren. Diese professionellen Präsentatoren erwecken Ihr Skript mit natürlichen Ausdrücken zum Leben.
3
Step 3
Wenden Sie Branding-Elemente an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Ihre benutzerdefinierten Branding-Elemente wie Logos und Farben anwenden. Nutzen Sie HeyGens Branding-Kontrollen, um die Konsistenz mit Ihrer Markenidentität zu wahren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video mit Funktionen wie automatischen Untertiteln für verbesserte Zugänglichkeit. Exportieren Sie Ihr fertiges Video, das direkt auf Ihrer Landingpage eingebettet werden kann, um Leads zu erfassen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Videos

.

Produzieren Sie mühelos fesselnde Social-Media-Videos, um Zielgruppen anzuziehen und sie direkt auf Ihre Landingpages zur Lead-Generierung zu leiten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung für Landingpages?

HeyGen macht es einfach, ansprechende Video-Landingpages zu erstellen, indem Ihr Skript in ein professionelles Video mit realistischen AI-Avataren und fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen verwandelt wird. Dies ermöglicht die schnelle Produktion von hochwertigen Inhalten ohne komplexe Bearbeitung und optimiert Ihre Marketingbemühungen.

Welche kreative Kontrolle bietet HeyGen für Videomarketing-Kampagnen?

HeyGen bietet robuste kreative Werkzeuge, darunter eine Vielzahl von Videovorlagen, eine umfassende Medienbibliothek und leistungsstarke Branding-Elemente zur Anpassung Ihrer Videos. Sie können nahtlos Handlungsaufforderungen integrieren und jeden Aspekt steuern, um sich mit Ihren Videomarketing-Kampagnen abzustimmen.

Kann ich die von HeyGen generierten Videos einfach anpassen?

Ja, HeyGen verfügt über einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor, der eine einfache Anpassung Ihrer Videos ermöglicht. Sie können Szenen anpassen, Medien aus der Bibliothek hinzufügen und das Ergebnis verfeinern, um perfekt zu Ihrer Vision für Erklärvideos oder andere Inhalte zu passen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Reichweite und Konversionen von Videos zu steigern?

HeyGen generiert automatisch Untertitel und Bildunterschriften, wodurch Ihre Videos für ein breiteres Publikum zugänglicher werden und das Zuschauerengagement verbessert wird. Diese Fähigkeit, kombiniert mit effektiven Handlungsaufforderungen, ist darauf ausgelegt, höhere Konversionen zu erzielen und Ihre Lead-Generierungsbemühungen auf allen Videoplattformen zu unterstützen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo