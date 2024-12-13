Ihr Tutorial-Video-Generator für Landingpages mit hoher Konversion

Erstellen Sie sofort hochkonvertierende Landingpage-Videos mit unserem AI-Videogenerator, der leistungsstarke Text-zu-Video aus Skript-Funktionen nutzt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges technisches Tutorial-Video, das sich an Webentwickler und Content-Ersteller richtet, die Videos effektiv auf ihren Landingpages einbetten möchten. Der visuelle und akustische Stil wird klar, instruktiv und auf Bildschirmfreigabe-Demonstrationen fokussiert sein, begleitet von einer ruhigen und präzisen AI-Sprachübertragung und automatisch generierten Untertiteln für Barrierefreiheit. Dieses Tutorial-Video wird die Benutzer durch den Prozess des nahtlosen Video-Einbettens führen und hervorheben, wie HeyGens Sprachübertragung Klarheit und Professionalität gewährleistet.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo für nicht-technische Benutzer und angehende Unternehmer, das die Einfachheit der Erstellung einer Video-Landingpage veranschaulicht. Dieses Stück sollte einen ansprechenden, farbenfrohen visuellen Stil mit energetischer Hintergrundmusik und einer freundlichen AI-Sprachübertragung aufweisen, die zu sofortigem Handeln inspiriert. Es wird HeyGens umfangreiche Auswahl an Vorlagen & Szenen und die umfassende Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hervorheben, die zeigt, wie mühelos jeder professionelle Videos mit vorgefertigten Videovorlagen erstellen kann.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges Produktdemonstrationsvideo, das auf Produktmanager und SaaS-Unternehmen zugeschnitten ist und sich auf die ausgeklügelten Fähigkeiten eines AI-Sprechers konzentriert, um neue Funktionen auf einer Landingpage zu präsentieren. Der Stil wird poliert, geschäftlich und hochgradig überzeugend sein, mit einem artikulierten AI-Avatar, der wichtige Informationen in einem professionellen Umfeld präsentiert. Dieses Video wird effektiv HeyGens fortschrittliche AI-Avatare und die Flexibilität der Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte demonstrieren, um sicherzustellen, dass der Inhalt perfekt für verschiedene Plattformen optimiert ist.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Tutorial-Video-Generator für Landingpages funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende, konversionsorientierte Tutorial-Videos für Ihre Landingpages mit unserem intuitiven AI-Videogenerator, der darauf ausgelegt ist, Ihren Arbeitsablauf zu vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Tippen oder Einfügen Ihres Tutorial-Skripts. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihren Text sofort in eine dynamische Videogrundlage.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Sprecher
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen. Kombinieren Sie Ihren gewählten Avatar mit einer AI-Sprachübertragung für eine professionelle Präsentation.
3
Step 3
Passen Sie Ihre visuellen Elemente an
Nutzen Sie unseren Drag-and-Drop-Editor, um aus verschiedenen Vorlagen & Szenen zu wählen, Branding-Kontrollen hinzuzufügen und Medienbibliotheks-Assets zu integrieren, um sicherzustellen, dass Ihr Video perfekt zu Ihrer Marke passt.
4
Step 4
Exportieren und Einbetten
Finalisieren Sie Ihr Tutorial-Video, indem Sie die Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte nutzen. Veröffentlichen Sie dann mühelos Ihre hochwertige Kreation für nahtloses Video-Einbetten auf Ihrer Landingpage, um das Engagement zu steigern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie die Erstellung von Produkt-Tutorials

Erstellen Sie schnell umfassende Produktdemonstrations- und Erklärvideos für Ihre Landingpages, um komplexe Funktionen effektiv zu erklären.

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als AI-Videogenerator für meine Inhalte?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Technologie, um Ihre Skripte in ansprechende Videos zu verwandeln, die realistische AI-Avatare und hochwertige AI-Sprachübertragungen enthalten. Diese robuste Text-zu-Video-Generator-Funktionalität vereinfacht die Erstellung professioneller Erklärvideos und Produktdemonstrationen.

Kann ich mit den Tools von HeyGen eine Video-Landingpage erstellen?

Ja, HeyGen bietet eine intuitive Plattform mit vielfältigen Videovorlagen und einem Drag-and-Drop-Editor, mit dem Sie mühelos ein überzeugendes Landingpage-Video erstellen können. Sie können Szenen anpassen und Ihr Branding integrieren, um maximale Wirkung auf Ihr Landingpage-Tutorial-Video zu erzielen.

Welche Art von AI-Avataren und Sprachübertragungen bietet HeyGen für Videos?

HeyGen bietet eine Reihe von lebensechten AI-Avataren, die als Ihr AI-Sprecher fungieren können, sowie eine Vielzahl hochwertiger AI-Sprachübertragungen in mehreren Sprachen und Stilen. Dies ermöglicht personalisierte und professionelle Videopräsentationen ohne die Notwendigkeit von Schauspielern oder Aufnahmegeräten.

Wie kann HeyGen meine Videos für eine bessere Konversion auf Landingpages optimieren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, konversionsorientierte Videos mit Funktionen wie benutzerdefinierten Video-Thumbnails und nahtlosen Video-Einbettungsoptionen zu erstellen. Diese Elemente sind entscheidend, um Zuschauer anzuziehen und die Interaktion auf Ihren Landingpages zu verbessern, um gewünschte Aktionen effektiv zu fördern.

