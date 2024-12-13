Erstellen Sie ein 60-sekündiges Laborsicherheitstraining-Video für neue Mitarbeiter und Universitätsstudenten, das die wesentliche Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung und Notfallverfahren demonstriert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen in einem professionellen, aber ansprechenden Stil zu präsentieren, ergänzt durch eine freundliche Stimme und helle, saubere Visuals, um es zu einem effektiven Bildungswerkzeug für jeden Labor-Sicherheitsvideo-Macher zu machen.

