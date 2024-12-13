Zielen Sie auf Content-Ersteller und Marketingkampagnen ab und entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Video, das eine neue Produkteinführung zeigt. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit dynamischen Videos in lebendigen Farben und schnellen Schnitten, begleitet von einem begeisterten Voiceover. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Marketingmaterial schnell in ein professionelles Video zu verwandeln.

