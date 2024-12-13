KYC-Schulungsvideos: Compliance meistern, Effizienz steigern

Vereinfachen Sie die AML- und Kundenüberprüfungsschulung für Ihre Compliance-Teams. Verwandeln Sie Skripte schnell in professionelle Online-Videokurse mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion.

404/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges animiertes Erklärvideo für bestehende Compliance-Teams, das eine Auffrischung der wichtigsten AML-Schulungsupdates bietet. Der visuelle Stil sollte ansprechend sein, mit dynamischen Grafiken, ergänzt durch präzise Untertitel, um die wichtigsten Konzepte zur Geldwäschebekämpfung zu verstärken und die Zugänglichkeit für alle Zuschauer zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Werbevideo, um potenzielle Lernende für einen Online-Kurs über Best Practices zur Identitätsüberprüfung zu gewinnen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell dynamische Szenen zu erstellen, die die Kursvorteile zeigen, mit einer modernen visuellen Ästhetik und einer energischen, überzeugenden Stimme.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Informationsvideo für Fachleute, die eine KYC-Zertifizierung anstreben, und erklären Sie die Bedeutung der Einhaltung aktueller regulatorischer Standards. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um ein poliertes Erscheinungsbild mit zugänglichen Datenvisualisierungen zu schaffen, wobei eine klare, professionelle Audioerzählung den Zuschauer durch komplexe Informationen führt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie KYC-Schulungsvideos funktionieren

Vereinfachen Sie die Erstellung wesentlicher KYC- und AML-Schulungsvideos mit AI-Avataren und intelligenten Bearbeitungstools, um eine klare und konsistente Compliance-Ausbildung für Ihr Team zu gewährleisten.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die als Ihr professioneller Präsentator für KYC-Schulungsvideos fungieren, um eine ansprechende und konsistente Bildschirmpräsenz zu gewährleisten.
2
Step 2
Erstellen Sie ansprechende Inhalte
Entwickeln Sie Ihr AML-Schulungsskript und nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion, um sofort Videoinhalte mit natürlichen Voiceovers zu generieren.
3
Step 3
Marken- und visuelle Verbesserung
Personalisieren Sie Ihre KYC-Compliance-Videos, indem Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens für Logo und Farben anwenden, um ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild zu schaffen.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Finalisieren Sie Ihre Schulung zur Kundenüberprüfung und exportieren Sie Ihr Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für die nahtlose Verteilung über alle Ihre Lernplattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnelle Compliance-Video-Tutorials

.

Erstellen Sie schnell prägnante Video-Tutorials und Clips zur Geldwäschebekämpfung für die kontinuierliche Bildung, um komplexe Themen für die kontinuierliche Prävention von Finanzkriminalität zu vereinfachen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere AML-Schulung und KYC-Compliance-Bemühungen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Compliance-Teams, ansprechende AML-Schulungs- und KYC-Compliance-Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten zu erstellen. Dies vereinfacht die Produktion wichtiger Inhalte zur Geldwäschebekämpfung und sorgt für eine konsistente Botschaft in allen Schulungsmaterialien.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung effektiver Video-Tutorials zur Kundenüberprüfung?

HeyGen vereinfacht die Erstellung detaillierter Video-Tutorials zur Kundenüberprüfung mit Text-zu-Video-Generierung und professionellen Voiceovers. Sie können Identitätsüberprüfungsprozesse problemlos in Ihre selbstgesteuerten Online-Lernmodule integrieren, um das Verständnis und die Behaltensquote der Nutzer zu verbessern.

Kann HeyGen die Entwicklung von Online-Kursen für die KYC-Zertifizierung unterstützen?

Absolut, HeyGen ist ideal für die Entwicklung umfassender Online-Kurse, die zu einer KYC-Zertifizierung führen. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen und Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Schulung spezifische regulatorische Standards zur Verhinderung von Finanzkriminalität erfüllt und Ihre Inhalte professionell und wirkungsvoll sind.

Wie erleichtert HeyGen die Erklärung komplexer risikobasierter Bewertungsverfahren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, komplexe Themen wie risikobasierte Bewertung, erweiterte Sorgfaltspflicht und Transaktionsüberwachung in klare Video-Tutorials zu zerlegen. Verwenden Sie AI-Avatare und Text-zu-Video, um komplexe Informationen effektiv zu vermitteln und sie für Ihr Publikum zugänglich und verständlich zu machen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo