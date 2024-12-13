Produzieren Sie ein 1,5-minütiges Schulungsvideo, das speziell für neue Compliance-Beauftragte entwickelt wurde und die Kernprinzipien von KI-gestütztem Video-KYC entmystifiziert. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, moderne Infografiken nutzen, um komplexe Prozesse zu erklären, ergänzt durch eine ruhige, autoritative Stimme. Das Video sollte zeigen, wie KI-Avatare effizient wichtige Compliance-Schulungsinhalte vermitteln können, um ein konsistentes und ansprechendes Lernerlebnis für kritische Betrugspräventionsmaßnahmen zu gewährleisten.

Video Generieren