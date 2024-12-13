Indem es als effizienter AI-Videoersteller dient, reduziert HeyGen erheblich die Zeit und Ressourcen, die traditionell für die Videoerstellung erforderlich sind. Es automatisiert viele Produktionsstufen, von der Erstellung von AI-Avataren bis zur Synthese der Voiceover-Generierung, und ermöglicht es Organisationen, hochwertige Compliance-Trainingsinhalte kostengünstiger zu produzieren.