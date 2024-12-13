KPI Video Maker verwandelt Daten in fesselnde Berichte

Verwandeln Sie mühelos Ihre komplexen KPI-Daten in fesselnde, professionelle Videoberichte mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen.

Entwerfen Sie ein 90-sekündiges Video für technische Analysten und Datenwissenschaftler, das die Feinheiten der Implementierung eines neuen KPI-Dashboards erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber, professionell und datenorientiert sein, mit animierten Diagrammen und Grafiken, ergänzt durch eine autoritative Voiceover, die mit HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde, um eine präzise Aussprache technischer Begriffe für eine klare Datenvisualisierung zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 2-minütiges Video für Marketingmanager und Vertriebsleiter, das zeigt, wie man schnell routinemäßige KPI-Berichtsvideos zusammenstellt. Verwenden Sie einen ansprechenden, infografikartigen visuellen Ansatz mit einem freundlichen, informativen Ton und nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um die Inhaltserstellung zu optimieren und wichtige Leistungskennzahlen mühelos hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Executive Summary Video für Führungskräfte und Vorstandsmitglieder, das kritische Videoanalyse-Ergebnisse und zukünftige Prognosen präsentiert. Die Ästhetik sollte poliert und wirkungsvoll sein, mit eleganten Übergängen und dynamischen Visuals, wobei ein AI-Avatar von HeyGen die Erzählung übernimmt, um Professionalität und Autorität für verbesserte Leistung zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer und Datenerfassungsspezialisten, das die Einfachheit der Umwandlung von Rohdaten in verständliche Videoberichte veranschaulicht. Der Stil sollte unkompliziert und tutorialartig sein, mit klaren Bildschirmtexten und einer prägnanten Erzählung, die HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzt, um Datenanalysen effizient in überzeugende Videoinhalte umzuwandeln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der KPI Video Maker funktioniert

Verwandeln Sie komplexe KPI-Dashboards und Daten in fesselnde Videoberichte mit AI-gestützten Tools, die die Leistungserfassung und Kommunikation für jedes Publikum optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr KPI-Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Key Performance Indicators und Erzählung. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre datengesteuerten Inhalte mühelos in dynamische Videoszenen zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Visuals und Vorlagen
Wählen Sie aus einer Vielzahl von fachmännisch gestalteten Vorlagen und Szenen, um Ihren Bericht zu strukturieren. Integrieren Sie problemlos relevante Datenvisualisierungen wie Diagramme und Grafiken, um die Klarheit zu verbessern.
3
Step 3
Fügen Sie eine AI-Präsentation hinzu
Erwecken Sie Ihre Daten zum Leben, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihren Bericht präsentiert. Passen Sie Stimme und Stil an Ihre Marke an, um Ihre KPIs ansprechender und verständlicher zu machen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihren gebrandeten Bericht
Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Finalisieren und exportieren Sie dann Ihr hochwertiges KPI-Video in verschiedenen Formaten, die für jede Plattform geeignet sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie professionelle und wirkungsvolle KPI-Übersichten

.

Entwickeln Sie hochwertige, professionelle Videoübersichten Ihrer KPIs in Minuten und verwandeln Sie Rohdaten in überzeugende Erzählungen, die zum Handeln und Verstehen anregen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von KPI-Berichtsvideos aus komplexen Daten?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Umwandlung von Daten in fesselnde Videoberichte. Nutzen Sie unsere AI-Videoagenten-Funktionen, um Ihre KPI-Dashboards und Datenvisualisierungen in klare, professionelle Videos zu verwandeln und die Leistungserfassung zu verbessern.

Welche AI-Videoagenten-Funktionen stehen für die Erstellung von KPI-Berichten zur Verfügung?

HeyGen bietet fortschrittliche Text-zu-Video- und AI-Avatar-Technologie, um Ihre KPI-Videoerstellung zu optimieren. Sie können professionelle Voiceovers generieren und Datenvisualisierungen dynamisch integrieren, um eine effiziente Inhaltserstellung zu gewährleisten.

Kann ich meine KPI-Videoberichte mit spezifischem Branding und Datenvisualisierungen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Markenfarben in Ihre KPI-Berichtsvideos zu integrieren. Nutzen Sie unsere Vorlagen und benutzerdefinierten Ansichten, um Diagramme, Grafiken und Datenvisualisierungen effektiv zu präsentieren und Ihre Videoanalysen zu optimieren.

Unterstützt HeyGen verschiedene Video-Seitenverhältnisse für KPI-Berichtsvideos?

Absolut. HeyGen unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse, um sicherzustellen, dass Ihre KPI-Berichtsvideos für jede Plattform oder jeden Bildschirm optimiert sind. Unsere End-to-End-Videoerstellungstools erleichtern auch die effiziente Videobearbeitung und Inhaltserstellung.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo