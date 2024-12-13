Erstellen Sie ansprechende Videos mit unserem Wissensübertragungsvideo-Maker
Optimieren Sie das Onboarding mit KI-Avataren, um schnell und effizient professionelle, ansprechende Schulungsvideos zu erstellen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo für IT-Support und technische Trainer, das ein neues Software-Update oder Systemverfahren als KI-Schulungsvideo detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte präzise und schrittweise sein, wobei HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript verwendet wird, um dynamische Demonstrationen zu erstellen, ergänzt durch genaue Untertitel, um Klarheit zu gewährleisten. Der Ton sollte ein direkter, autoritativer KI-Voiceover sein, das komplexe Informationen leicht verdaulich für eine Video-Wissensdatenbank macht.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges internes Kommunikationsbriefing für globale Teamleiter und interne Kommunikationsmanager, um die interne Kommunikation zu verbessern, indem Sie ein Unternehmensupdate mit mehrsprachiger Unterstützung teilen. Dieses Video sollte einen dynamischen und markengerechten visuellen Stil haben, der verschiedene Vorlagen und Szenen aus HeyGens Bibliothek verwendet, gepaart mit Voiceover-Generierung in mehreren Sprachen, um entfernte Teams effizient zu erreichen. Das Ziel ist es, schnelle, ansprechende Updates bereitzustellen, die weltweit zugänglich sind.
Erstellen Sie ein 2-minütiges "How-to"-Video für Kundenbetreuer und Produktmanager, das eine erweiterte Funktion eines Produkts veranschaulicht, um das Wissensmanagement innerhalb ihrer Kundenbetreuungs-Apps-Integration zu erleichtern. Der visuelle Stil des Videos sollte klar, prägnant und problemorientiert sein, wobei relevante visuelle Elemente aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integriert werden, um das Verständnis zu verbessern. Stellen Sie sicher, dass das Endergebnis für verschiedene Plattformen optimiert ist, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und Exporte nahtlos in jede Video-Wissensdatenbank einfügen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie Schulungskurse und Bildungsvideos.
Produzieren Sie schnell umfangreiche Schulungskurse und Bildungsvideos, um Wissen effektiv an ein globales Publikum zu vermitteln.
Steigern Sie das Engagement bei der Wissensübertragung.
Nutzen Sie KI, um dynamische und interaktive Wissensübertragungsvideos zu erstellen, die das Engagement und die Informationsspeicherung erheblich verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen KI nutzen, um professionelle Wissensübertragungsvideos zu erstellen?
HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Avatare und einen leistungsstarken kostenlosen Text-zu-Video-Generator, um mühelos hochwertige KI-gestützte Wissensübertragungsvideos zu produzieren. Benutzer können einfach ihr Skript eingeben, und HeyGens KI-Sprecher liefert ansprechende Inhalte mit Studioqualität-Voiceovers, ideal für effizientes Wissensmanagement.
Welche erweiterten Funktionen bietet HeyGen, um die Zugänglichkeit und Reichweite von Videos zu verbessern?
HeyGen bietet robuste Funktionen wie einen KI-Untertitel-Generator und mehrsprachige Unterstützung, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos für ein globales Publikum zugänglich sind. Für eine breitere Verteilung können Videos einfach über einen teilbaren Videolink geteilt oder direkt in Ihre bestehenden Plattformen eingebettet werden.
Kann HeyGen bestehende Schulungsmaterialien in dynamische KI-generierte Videos umwandeln?
Absolut, HeyGen macht es einfach, bestehende Inhalte wie PowerPoint in Video oder PDF in Video umzuwandeln, zusammen mit integrierten Bildschirmaufnahmefunktionen. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Videos aus Ihrer aktuellen Dokumentation zu erstellen und Ihre Video-Wissensdatenbank zu erweitern.
Wie stellt HeyGen Markenbeständigkeit und Anpassung in allen KI-generierten Videos sicher?
HeyGen bietet umfassende Branding-Elemente, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Videos mit Logos, Markenfarben und einzigartigen anpassbaren Videoszenen zu personalisieren. Dies stellt sicher, dass jedes KI-generierte Video Ihre Unternehmensidentität beibehält und Ihre internen Kommunikations- und Schulungsvideos unverwechselbar macht.