Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Video, das als automatisierter Schritt-für-Schritt-Leitfaden für Kleinunternehmer dient, die neue Mitarbeiter in interne Software einführen. Das professionelle Video, mühelos mit Text-zu-Video aus einem Skript erstellt, sollte einen klaren, instruktiven visuellen Stil mit freundlichen Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und einer beruhigenden Stimme annehmen, um einen effizienten Wissenstransfer zu gewährleisten, ohne neue Mitarbeiter zu überfordern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Werbevideo, das sich an Marketingteams richtet, die eine aufregende neue Produktfunktion vorstellen. Dieses professionelle Video wird vorgefertigte Vorlagen und Szenen nutzen, um einen eleganten, energiegeladenen visuellen Stil zu schaffen, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik und eine kristallklare Sprachgenerierung, die die Vorteile des Produkts effektiv kommuniziert, basierend auf einem sorgfältig ausgearbeiteten professionellen Skript.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein ansprechendes 50-Sekunden-Bildungsvideo für Lehrer, das ein bestimmtes Software-Tool ihren Schülern demonstriert. Dieses Video, das als robustes Schulungsmaterial fungiert, sollte klare Bildschirmaufnahmen mit einem informativen, geduldigen Audiostil und wichtigen Untertiteln/Untertitelungen enthalten, um die Zugänglichkeit zu verbessern und einen umfassenden Wissenstransfer für unterschiedliche Lernbedürfnisse zu gewährleisten.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Wissensübertragungs-Video-Generator funktioniert

Nutzen Sie die Kraft der AI, um komplexe Informationen in ansprechende, teilbare Schulungsvideos und Dokumentationen zu verwandeln und den Wissenstransfer zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr professionelles Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihres Wissensübertragungsinhalts. Geben Sie Ihren Text in die Plattform ein, um die Grundlage Ihres Schulungsvideos zu bilden, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke oder Ihren Fachexperten zu repräsentieren. Kombinieren Sie sie mit einer geeigneten, von AI generierten Sprachaufnahme, um Ihre Inhalte für ansprechende Schulungsvideos zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Zugänglichkeit hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit relevanten Medien aus der Bibliothek und fügen Sie Untertitel/Untertitelungen für verbesserte Zugänglichkeit und Engagement hinzu. Dies stellt sicher, dass Ihre AI-generierte Videodokumentation für alle Zuschauer klar ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Video
Finalisieren Sie Ihr Projekt und nutzen Sie die Größenanpassung und Exporte der Plattform, um Ihr hochwertiges professionelles Video zu erstellen. Ihr poliertes Wissensübertragungs-Video-Generator-Ergebnis ist nun bereit, zu bilden und zu informieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie medizinische Themen und verbessern Sie die Gesundheitsbildung

.

Verwandeln Sie komplexe Gesundheitskonzepte in klare, ansprechende Videos, um die Bildungsübermittlung und das Verständnis erheblich zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine kreativen Videoprojekte verbessern?

HeyGen ermöglicht es Kreativen, professionelle Videos mit Leichtigkeit zu produzieren, indem es fortschrittliche AI-Avatare und nahtlose Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten nutzt. Sie können ansprechende Sprachaufnahmen generieren und den einzigartigen Stil Ihrer Marke integrieren, was Ihre kreative Leistung erheblich verbessert.

Was macht HeyGen zu einer leistungsstarken generativen AI-Plattform für professionelle Videos?

HeyGen zeichnet sich als führende generative AI-Plattform aus, die die Erstellung professioneller Videos revolutioniert. Es dient als effektiver Wissensübertragungs-Video-Generator, der es Benutzern ermöglicht, hochwertige Schulungsvideos und mehr zu produzieren, ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Kann HeyGen bei der Erstellung überzeugender Erklärvideos mit AI-Avataren helfen?

Ja, HeyGen ist ideal für die Erstellung überzeugender Erklärvideos, die lebensechte AI-Avatare enthalten, die Ihr Publikum ansprechen. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht die Erstellung automatisierter Schritt-für-Schritt-Anleitungen, komplett mit automatisch hinzugefügten Untertiteln und Transkripten, was Ihren Videoproduktionsprozess vereinfacht.

Bietet HeyGen Werkzeuge zur effizienten Produktion hochwertiger Schulungsvideos?

Absolut. HeyGen fungiert als umfassender How-to-Video-Editor und bietet alle notwendigen Werkzeuge, um hochwertige Schulungsvideos und Schulungsmaterialien mit bemerkenswerter Effizienz zu produzieren. Sie können problemlos Bildschirmaufnahmen integrieren und jeden Aspekt an Ihre Bildungsbedürfnisse anpassen.

