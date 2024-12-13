Obwohl HeyGen sich auf AI-generierte Videos spezialisiert hat, ist es perfekt geeignet, um Inhalte aus Bildschirmaufnahme-Tools zu verbessern, indem ansprechende AI-Avatare und dynamische AI-Sprachüberlagerungen hinzugefügt werden. Teilen Sie Ihre fertigen Videos einfach über einen teilbaren Link oder betten Sie sie direkt in Ihre Kundensupport-Dokumentation oder internen Benutzerhandbücher ein, um maximale Reichweite zu erzielen.